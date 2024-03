Umowa o handlu bezcłowym pod presją czasu. Kwiecień – albo nie będzie poprawek

Na wynegocjowanie nowej umowy o handlu bezcłowym z Ukrainą zostało niewiele czasu, bo obecna obowiązuje do 5 czerwca, a 6 czerwca rozpoczynają się trzydniowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Instytucje europejskie i ambasadorowie pracują pod dużą presją czasu, by zdążyć w tej kadencji PE.

Trwające w całej Europie protesty rolników wymusiły na instytucjach europejskich pilne zajęcie się ich postulatami. Dlatego też rolnicze wątki nieustannie pojawiają się w dyskusjach w Parlamencie i Komisji Europejskiej. W czwartek wieczorem europosłowie rozmawiali o zmianie umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą, tak by wprowadzić więcej ograniczeń – obecnie obowiązująca umowa wygasa na początku czerwca. Komisja Europejska zaproponowała jej automatyczne przedłużenie o kolejny rok, ale deputowani widzą potrzebę wprowadzenia zmian, których oczekują rolnicy z krajów graniczących z Ukrainą. Poprawka Andrzeja Halickiego ws. umowy z Ukrainą Poprawkę w tym temacie zgłosił europoseł Andrzej Halicki (PO) i została przyjęta. Przewiduje ona objęcie ograniczeniami większej liczy artykułów: poza proponowanymi przez KE limitami na import cukru, drobiu i jaj europosłowie umieścili na niej miód, kukurydzę, pszenicę, owies i jęczmień. Polityk jest przekonany, ze umowa w ostatecznym kształcie będzie korzystniejsza dla polskich rolników. Ponadto kontyngenty mają być ustalane na podstawie importu z Ukrainy nie tylko z dwóch ostatnich lat, jak chciała Komisja, ale także pod uwagę ma być brany wwóz produktów z Ukrainy w 2021 roku, kiedy nie dochodziło jeszcze do nadmiernego importu. To przełoży się na większe ograniczenia w nowej umowie. Kalendarz prac instytucji europejskich będzie teraz bardzo napięty. Aby zgłoszone poprawki mogły stać się prawem, trzeba wznowić negocjacje w sprawie umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą, w których wezmą udział PE, kraje członkowskie i KE. Aby ustawa została przedłużona, musi ją zatwierdzić Parlament, a jego ostatnia sesja odbędzie się pod koniec kwietnia. W dniach 6-9 czerwca odbędą się wybory. Umowa o bezcłowym handlu musi być przyjęta bardzo szybko Obecna umowa o bezcłowym handlu wygasa 5 czerwca. Niwa umowa musi wejść w życie d tego czasu, by nie powstała luka prawna w wymianie handlowej między UE a Ukrainą. Co będzie się działo do tego czasu?Już w najbliższy wtorek odbędą się kluczowe negocjacje między Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie wprowadzenia zmian na korzyść polskich rolników do umowy handlowej z Ukrainą – ustaliła dziennikarka RMF FM. Z kolei dzisiaj ambasadorowie UE będą dyskutować o zmianach w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Czytaj też:

