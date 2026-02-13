Masz kilka kur? Możesz się zdziwić. Nowe zasady w 2026 roku

Choroby drobiu wciąż stanowią poważny problem, a kolejne ogniska prowadzą do likwidacji stad w całym kraju. W odpowiedzi na tę sytuację resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia regulującego zasady utrzymywania drobiu. Większość dotychczasowych rygorów zostanie utrzymana, ale hodowcy muszą liczyć się również z nowymi obostrzeniami.

Kto musi zarejestrować drób?

W Polsce funkcjonuje specjalny rejestr zakładów utrzymujących drób. Obowiązek rejestracji dotyczy osób, którym nadano Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny w związku z posiadaniem co najmniej jednej kury, kaczki, kaczki piżmowej, gęsi, gęsi garbonosej, indyka, przepiórki japońskiej, perlicy, strusia albo co najmniej jednego jaja wylęgowego tych gatunków.

Z przepisów wynika więc jasno, że nawet niewielka hodowla, z której jajka trafiają do sprzedaży, podlega zgłoszeniu. Już kilka kur, jeśli ich produkty są wprowadzane do obrotu, oznacza obowiązek rejestracji.

Co z osobami utrzymującymi drób na własne potrzeby?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku hodowli wyłącznie na własny użytek. Przepisy, za których stosowanie odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie nakładają obowiązku rejestracji na osoby utrzymujące drób wyłącznie dla siebie. Nie określają także minimalnej ani maksymalnej wielkości takiej hodowli.

Warunek jest jeden: drób ani jajka nie mogą być sprzedawane. Produkty z takiej hodowli nie mogą trafić do obrotu handlowego. Jak podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii, osoba utrzymująca drób na własne potrzeby nie może sprzedawać ani mięsa, ani jaj.

Jeżeli właściciel przydomowego kurnika chce legalnie sprzedawać jaja, musi zgłosić sprzedaż bezpośrednią albo prowadzić Rolniczy Handel Detaliczny u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Limit 349 sztuk. Od 350 zaczyna się obowiązek

Choć hodowla na własny użytek nie podlega rejestracji, istnieje istotny próg liczbowy. Może ona obejmować maksymalnie 349 sztuk drobiu. Po przekroczeniu 350 sztuk pojawia się obowiązek zgłoszenia do ARiMR.

Wymóg ten wynika z przepisów weterynaryjnych oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Celem regulacji jest przede wszystkim skuteczniejsze zwalczanie chorób zakaźnych, które w ostatnim czasie poważnie dotykają krajowe stada.

Rok 2026 przynosi więc jasny sygnał: nawet przydomowy kurnik może podlegać przepisom. Kluczowe znaczenie ma liczba ptaków oraz to, czy jaja i mięso trafiają do sprzedaży.

Czytaj też:

Rolnicy odetchnęli, ale to dopiero początek. UE szykuje nową umowęCzytaj też:

Te owoce i warzywa znikną z importu. Rząd stawia twarde granice