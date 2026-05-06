Ukryty obowiązek dla właścicieli ziemi. Kara przyjdzie szybciej, niż myślisz

W 2026 roku przepisy obejmują wszystkich właścicieli gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 hektar. Co ważne, obowiązek ten dotyczy także osób, które nie prowadzą działalności rolniczej. Sam fakt posiadania ziemi wystarczy, aby powstała konieczność wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia.

Brak spełnienia tego wymogu może prowadzić do konsekwencji finansowych. Właściciele gruntów muszą więc sprawdzić, czy podlegają obowiązkowi i czy posiadają aktualną polisę.

Obowiązkowe OC rolnika 2026 – kogo dotyczy

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy właściciel gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie ma znaczenia, czy grunt jest uprawiany, czy pozostaje nieużytkowany.

Obowiązek wynika wyłącznie z wielkości posiadanej nieruchomości. Polisa ma zabezpieczać przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa.

Co obejmuje obowiązkowe OC rolnika 2026

Ubezpieczenie obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Ochrona działa m.in. w sytuacjach związanych z pracami polowymi, obsługą zwierząt czy innymi czynnościami wykonywanymi w gospodarstwie.

Dotyczy także zdarzeń takich jak wypadki skutkujące utratą zdrowia lub życia, uszkodzenie mienia czy kolizje na drodze publicznej z udziałem pojazdów należących do rolnika. W 2026 roku sumy gwarancyjne są wysokie – dla szkód osobowych wynoszą 29 876 400 zł, a dla szkód w mieniu 6 021 600 zł.

Obowiązkowe OC rolnika 2026 – czego nie obejmuje

Warto pamiętać, że polisa nie chroni przed wszystkimi zdarzeniami. Nie obejmuje m.in. szkód wynikających z chorób zakaźnych niezwiązanych ze zwierzętami, kar finansowych czy zanieczyszczenia środowiska.

Ochrona nie dotyczy również utraty pieniędzy, rzeczy powierzonych ani zniszczenia maszyn. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Kara za brak OC rolnika 2026

Umowa ubezpieczenia zawierana jest zazwyczaj na rok i może być automatycznie odnawiana. Nie przedłuży się jednak w przypadku sprzedaży gospodarstwa, wypowiedzenia umowy lub braku opłacenia składki.

Brak obowiązkowej polisy wiąże się z karą finansową. W 2026 roku wynosi ona 480 zł i jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Opłatę nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podobnie jak w przypadku braku OC dla kierowców.

Obowiązkowe OC rolnika 2026 – dlaczego nie można go ignorować

Choć obowiązek nie zależy od prowadzenia działalności rolniczej, jego niedopełnienie może szybko przełożyć się na dodatkowe koszty. Właściciele gruntów powinni więc upewnić się, że spełniają wymagania wynikające z przepisów.

W praktyce oznacza to konieczność regularnego kontrolowania ważności polisy i jej zakresu. Nawet niewielkie zaniedbanie może skutkować karą oraz problemami w razie wystąpienia szkody.