Największe gospodarstwo rolne w UE. Do kogo należy?

Polska nie jest już klasycznym krajem rolniczym. Rolnictwo generuje zaledwie kilka procent polskiego Produktu Krajowego Brutto – około 2–3 proc. Główną część gospodarki stanowią już usługi oraz przemysł

Wciąż mamy bardzo dużo ziemi uprawnej i zajmujemy jako kraj czołowe miejsce w Unii Europejskiej pod względem powierzchni użytków rolnych oraz liczby gospodarstw. Ale to jest miejsce drugie – po Rumunii, gdzie mieści się najwieksze gospodarstwo rolne Unii Europejskiej.

Ponad milion rolników. 3/4 ziemi uprawnej w ich rękach – to ewenement

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdego roku publikuje we wrześniu oficjalne dane o przeciętnej wielkości gospodarstw rolnych w Polsce. Oblicza się je na podstawie powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie oraz liczby rolników składających te wnioski.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w polskim gospodarstwie w 2025 roku wynosi zaledwie 11,75 ha. Najmniej liczą gospodarstwa w Małopolsce – średnia to 4,36 ha. Największe są z kolei – średnio – w zachodnopomorskim – 33,5 ha.

Według danych z 2025 roku, ziemię obrabia w Polsce 1 mln 188 tys. 975 rolników, dlatego wyróżniamy się w Unii największym odsetkiem gruntów rolnych będących własnością rolników – to aż 75,4 proc. Ewenement.

Unia karmi Emiraty Arabskie. Wypłaca im miliony euro z dopłat

Według Eurostatu w całej UE jest blisko 9,1 mln gospodarstw. W Rumunii zlokalizowana jest niemal jedna trzecia z nich, natomiast Polska z 14-procentowym udziałem plasuje się na drugiej pozycji.

Podobnie jak Polska, Rumunia również charakteryzuje się wysokim udziałem małych gospodarstw, ale zajmują one jedynie 23 proc. ziemi uprawnej.

Największym gospodarstwem rolnym w Europie jest Agricost położone na Wielkiej Wyspie Braiły. Zajmuje powierzchnię około 57 tysięcy hektarów. Skala tego gospodarstwa jest wyjątkowa nawet jak na warunki rumuńskie. To areał większy niż powierzchnia wielu gmin, a w praktyce samodzielny kompleks produkcji roślinnej prowadzony na ogromną skalę. Zeszłej jesieni zebrano tam 18 000 hektarów pszenicy, 11 000 hektarów rzepaku i 8000 hektarów jęczmienia.

Gospodarstwo to należy do Grupy Al Dahra ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tym sposobem miliony euro ze środków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) trafia prosto do rodziny królewskiej Al Nahyan, która jest właścicielem Grupy Al Dahra. Koncern uprawiw ziemię nei tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Północnej. Uprawia około 100 tys. hektarów gruntów rolnych i zatrudnia około 5 tys. pracowników w 20 krajach.

Drugie pod względem wielkości gospodarstwo rolne w Unii również mieści się w Rumunii. Jego właścicielm jest firma Intercereal należąca do rumuńskiego przedsiębiorcy Augustina Oancei. Gospodarzą na powierzchni przekraczającej 23 tys. hektarów.

Największe pojedyncze gospodarstwo w Polsce ma powierzchni zaledwie około 13 tys. hektarów. Mieści się w okolicach Stargardu w województwie zachodniopomorskim. Należy do Agrofirmy Witkowo.

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