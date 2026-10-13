Powrót wsi do przeszłości. Mobilna hodowla kur w lesie sprawdza się lepiej

Hodowla kur na własne potrzeby jest w Polsce legalna i nie wymaga rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), o ile stado liczy mniej niż 350 kur niosek lub 500 kur hodowanych na mięso, czyli brojlerów.

W poradnikach dla początkujących hodowców kur jest wyraźnie napisane, że te zwierzęta potrzebują nie tylko towarzystwa innych kur, ale także ogrodzonego wybiegu, który ma mieć również cień. Jochen Hartmann postanowił wykorzystać do celu posadzony przez siebie las drzew i przy okazji stworzyć także nowatorski system hodowli.

Bez optymalizacji finasowej. Bez sztucznej inteligencji

W dobie sztucznej inteligencji, z której także korzystają rolnicy, wiecznego pośpiechu i niezbędnej finansowej optymalizacji Jochen Hartmann stworzył gospodarstwo rodem z przeszłości, w którym kury mogą korzystać z warunków przypominających ich naturalne środowisko.

Początkowo rolnik z Niemiec miał 40 kur, ale z czasem hodowla rozrosła się do prawie 2800 kur niosek utrzymywanych w siedmiu rożnych miejscach gospodarstwa – mobilnych kurnikach.

Do pilnowania kur zatrudnił alpaki, dzięki czemu liczba ataków jastrzębi, dla których kury to łatwodostępny i wysokokaloryczny pokarm, spadła o 80 – 90 proc.

Systemy agroforestów wracają do łask. Łączenie produkcję rolniczej z uprawą drzew

Jak informuje Tygodnik Rolniczy, początkowo rolnik rozważał znacznie większą inwestycję – budowę kurnika z wolnym wybiegiem dla 15 tys. kur niosek. Zrezygnował z tego pomysłu, bo gospodarstwo znajduje się na obrzeżach miasta, dlatego obawiał się konfliktów z wieloma sąsiadami.

Zwrócił uwagę na czerwonego kura bankiwa, czyli dzikiego przodka współczesnych kur. Ptaki te żyją na obrzeżach lasów i w zaroślach, gdzie znajdują schronienie oraz pożywienie, a na noc siadają na gałęziach. Tak trafił na koncepcję agroforestrów, czyli systemów łączących produkcję rolniczą z uprawą drzew i krzewów.

Świat zna agrosilwikulturę, czyli łączenie drzew lub krzewów z uprawami rolnymi, system leśno-pastwiskowy, czyli połączenie drzew i krzewów z wypasem zwierząt gospodarskich, oraz system agrosilwopastoralny integrujący drzewa, uprawy rolne oraz zwierzęta.

Gospodarstwo Jochena Hartmanna dołączyło do obywatelskiego projektu naukowego Uniwersytetu w Münster.

Mobilne kurniki są przenoszone co tydzień. „Proste jest lepsze”

Na swoim polu niemiecki rolnik zaczął sadzić topole, które szybko rosną. Drzewa zostały rozmieszczone w prostych, równoległych rzędach, dzięki czemu zapewniają kurom cień i schronienie przed warunkami atmosferycznymi bez używania prądu. Obok topoli rolnik posadził drzewa owocowe i orzechowe. Pojawiły się m.in. orzechy włoskie, bez czarny, jagody, aronia, jarzębina, głóg, morwy, mirabelki, groch pospolity i porzeczki. W ten sposób urozmaicił kurom dietę, której podstawą jest pasza z dodawanym wapniem, kwasem chlebowym i biowęglem.

Teren, który obecnie liczy około 10 ha został podzielony na 19 kwater. Zanim kury trafią na poszczególne kwatery, rolnik najpierw wypasa na nichbydło rasy Dexter. Mobilne kurniki przenosi co tydzień – w każdy wtorek. Za to jaja zbiera dwa razy dziennie.

Ponad połowa jaj trafia do sklepu rolnika urządzonego w dawnej chlewni na terenie gospodarstwa, gdzie około 120 klientów dziennie obsuguje się samemu. Pozostałe jaja trafiają do dwóch lokalnych supermarketów, piekarni, sklepu rybnego, placówki dla osób z niepełnosprawnościami oraz do okolicznego automatu z jajami.

„Proste jest lepsze” – rozbrajająco tłumaczy rolnik z Niemiec dodając: „Ufamy ludziom, a ludzie ufają, że produkujemy dobry produkt”.

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