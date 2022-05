Nadchodzi susza. Część gmin wydała zakaz mycia samochodów i podlewania ogródków

Od kilku lat susza staje się problemem niemal w każdym sezonie wiosenno-letnim. Lata zaniedbań dotyczących regulowania rzek, betonowania miast, zabudowywania terenów zalewowych, ale także, a może przede wszystkim zmiany klimatu, prowadzą do coraz bardziej widocznych efektów.

14 gmin apeluje o oszczędzanie wody

Jak informuje autor bloga Świat wody, w tym sezonie już 14 gmin w całej Polsce wydało specjalne apele do mieszkańców o oszczędzanie wody. Wprowadzają one m.in. zakaz używania wody do celów innych, niż bytowe. Mieszkańcy mają zakaz podlewania ogródków z wody sieciowej. Nie mogą także myć nią swoich samochodów. Władze gmin obawiają się bowiem, że w innym przypadku wody może zabraknąć do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Z apelem do mieszkańców wystąpiły gminy: Nowa Słupia, Przodkowo, Witnica, Pobiedziska, Choceń, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Góra Kalwaria, Górzno, Małomice, Kobierzyce, Gogolin, Józefów nad Wisłą i Mełgiew. Jednak jak co roku, należy się spodziewać, że jeśli pogoda nie przyniesie nagłej zmiany sytuacji, to lista będzie bardzo szybko się rozszerzać. Pamiętajmy, że to nie gwałtowne opady deszczy pomagają w zapobieganiu suszy, a długotrwałe, umiarkowane opady, które nie spływają po wysuszonej ziemi, a mają szansę w nią wsiąknąć.

Gminy straszą karami

Cześć gmin podchodzi do sprawy bardzo poważnie i od samego początku ostrzega, że nieprzestrzeganie zasad będzie się wiązało z karami finansowymi. „Wprowadza się zakaz podlewania wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia do odwołania” – czytamy w komunikacie gminy. „Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego zakazu będą pociągane do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia” – czytamy w kolejnym punkcie.

