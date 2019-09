Nowy rozkład jazdy PKP. Nowe połączenia, krótszy czas podróży i więcej przystanków

„Wprowadzenie nowych pociągów, skrócenie czasu przejazdu na wielu trasach, lepsza dostępność komunikacyjna poprzez wprowadzenie dodatkowych postojów na 28 stacjach, uruchomienie pociągów z Łodzi na Lotnisko Chopina w Warszawie oraz rozszerzenie oferty międzynarodowej” – to główne założenia nowego rozkładu jazdy zaprezentowanego przez PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe. Wejdzie on w życie w grudniu 2019 roku.

Łatwiej do Lubina

„W nowym rocznym rozkładzie jazdy, pasażerowie odczują wyraźnie wyższy komfort podróżowania. Dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina. Na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do Lublina z innych rejonów Polski. Do stolicy województwa lubelskiego będzie można dojechać bezpośrednio m.in. z Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Kielc. Wykorzystane zostaną także pierwsze efekty trwającej modernizacji linii E30. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie skomunikowanie Śląska z Podkarpaciem poprzez zwiększenie liczby par pociągów między Katowicami a Krakowem z 1 do 8” – informują spółki kolejowe.

Paderewski do Wielkopolski

PKP Intercity uruchomi także nowe połączenie między Warszawą a Poznaniem. EIC Paderewski pozwoli od grudnia na pokonywanie tej trasy szybciej niż wcześniej. Ma być to możliwe w 2 godziny i 41 minut.

„Nowymi pociągami będą także TLK Nogat łączący Elbląg i Warszawę z czasem przejazdu około 3 godziny i 35 minut, EIC Banach relacji Przemyśl – Kraków – Warszawa – Gdynia, kursujący w soboty w stronę Pomorza, a w niedzielę w odwrotnej relacji, wracający na Podkarpacie. Podczas szczytów przewozowych pojedzie nowy skład TLK Słupia relacji Łódź – Warszawa – Kołobrzeg, który ułatwi dojazd na Pomorze Środkowe. Znacznie łatwiej będzie także dojechać do i z Krynicy-Zdroju. W nowym rozkładzie PKP Intercity uruchomi trzy codzienne połączenia zamiast obecnych dwóch par sezonowych” – czytamy dalej.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Jednym z priorytetów ostatnich miesięcy jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. PKP postanowiło zwiększyć ilość postojów. Włączonych zostanie 28 stacji, na których pociągi do tej pory się nie zatrzymywały.

„Łącznie PKP Intercity wprowadzi dodatkowe postoje na 28 stacjach. Jeszcze w rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się w 296 miastach i miejscowościach. W każdym kolejnym rozkładzie ta liczba systematycznie rosła, dochodząc do 382 obsługiwanych w tej chwili miast i miejscowości. W kolejnym rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2019/2020 przekroczona zostanie liczba 400 miast i miejscowości, w których będą zatrzymywać się pociągi PKP Intercity” – czytamy w komunikacie.

