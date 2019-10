Kuźnica Białostocka. Ogromny skaner prześwietli pociągi wjeżdżające do Polski

– Ta inwestycja przyczyni się do zwiększenia obrotów na tym przejściu. Oprócz tego, że na pewno ten skaner może wpłynąć na szybkość odpraw, to również zwiększy się bezpieczeństwo. Wszelkie niezgodne z deklaracjami towary mogą być wykrywane – powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Skaner MultiControl to system radiograficzny służący do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych. Wartość inwestycji to ponad 18 mln zł.

Ewa Stachowicz z biura wojewody podlaskiego zaznaczyła, że skaner ma też zapewnić odpowiednie warunki dla służb celno-skarbowych. Funkcjonariusze mają do dyspozycji pomieszczenia z nowoczesnym sprzętem komputerowym do analizy danych ze skanera.

