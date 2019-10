Ryanair wystartował z nową promocją. Loty do 16 państw od 65 zł

Ryanair startuje z trzecią w tym miesiącu promocją. Od 14 do 20 października można zarezerwować loty do 16 krajów. Ceny biletów zaczynają się od 65 zł.

„W tym tygodniu oferujemy loty w ramach całej naszej siatki połączeń już od 65 zł na podróż od listopada 2019 do maja 2020. To doskonała okazja do posezonowej podróży zarówno dla miłośników słońca, jak i zimowej scenerii. Wyprzedaż obowiązuje do niedzieli (20 października) do północy. Aby zdążyć z rezerwacją najlepiej wejść na Ryanair.com już teraz” – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Z lotniska Warszawa Modlin klienci Ryanair mogą polecieć do Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Izraela, Włoch, Jordanii, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Z oferty skorzystać mogą wiec fani ciepłych krajów, którzy w sezonie jesiennym szukają jeszcze odrobiny słońca, ale także ci, którzy stęsknili się za niskimi temperaturami i śniegiem. Oferta obejmuje loty od jesieni 2019 do wiosny 2020 roku.

