Ryanair ogłosił trzy nowe połączenia. Loty do Grecji i na Ukrainę

We wtorek 15 października Ryanair poinformował o dwóch nowych połączeniach na Ukrainę. Klienci mogą udać się w lot na trasach: Kraków – Chersoń oraz Warszawa Modlin – Charków. Oba połączenia będą realizowane 2 razy w tygodniu. Połączenie Kraków – Chersoń zostanie zainaugurowane w grudniu 2019 roku, natomiast Warszawa Modlin – Charków w sezonie lato 2020. Obie trasy staną się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski odpowiednio na zimę 2019/2020 oraz lato 2020.

– Z okazji ogłoszenia dwóch nowych tras wprowadzamy specjalną ofertę na loty z Polski już od 65z ł. Promocją objęte są loty do końca stycznia 2019 r. Rezerwacji można dokonać jedynie na Ryanair.com do czwartku 17 października do północy – komentowała Olga Pawlonka z Ryanaira.

Kolejna ogłoszona przez Ryanair trasa to oferta na ścisły sezon letni 2020. Klienci irlandzkiej linii lotniczej będą mogli udać się do Kalamaty na Peloponezie. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu z lotniska w Gdańsku.

