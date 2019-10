Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina. Maszyna zawróciła tuż po starcie

Chwilę po 8 rano na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do awaryjnego lądowania samolotu Bombardier należącego do Polskich Linii Lotniczych LOT. Maszyna leciała z Warszawy do Szczecina, ale chwilę po starcie piloci zgłosili usterkę techniczną i zdecydował o zawróceniu w kierunku Warszawy. Jak informuje radio RMF FM, na pokładzie samolotu znajdowały się 53 osoby. Maszyna bezpiecznie wylądowała, a pasażerom nic się nie stało.

