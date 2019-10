Nowe trasy Wizz Air. Loty z Zaporoża do Gdańska, Wrocławia i Krakowa

„Nowa oferta to połączenia z Międzynarodowego Lotniska w Zaporożu do Wiednia, Budapesztu, Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Wilna. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu nowoczesnymi samolotami Airbus A321 i A320. [...] 6 nowych tras to wyjątkowa okazja dla pasażerów ze wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy na podróżowanie po Europie” – czytamy w komunikacie.

„Będąc pionierem w zakresie przystępnego podróżowania na Ukrainie, Wizz Air rozwija siatkę niskokosztowych połączeń na Ukrainie z lotniska w Zaporożu, które jest 5. lotniskiem dla przewoźnika w tym kraju. Obecnie linia oferuje 61 tras do 13 krajów, włącznie z połączeniami z Charkowa i Lwowa do Budapesztu, które ruszą w czerwcu 2020. Linia oferuje nie tylko łatwy dostęp do niskokosztowych podróży, ale również pozytywnie wpływa na lokalny rynek branży lotniczej i turystycznej. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku, Wizz przewiózł 1,8 mln pasażerów na niskokosztowych trasach w ukraińskiej siatce połączeń Wizz, co stanowi ponad podwójny wzrost ruchu pasażerskiego w porównaniu z poprzednim rokiem i zapewnia Wizz pozycję największego niskokosztowego przewoźnika na Ukrainie” – czytamy także.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, jej flota składa się ze 120 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 700 trasach łączących 151 lokalizacji w 44 krajach.

