Wyprzedaż w Ryanair. Dokąd można polecieć za 39 złotych?

Do niedzieli 2 listopada obowiązuje najnowsza promocja Ryanair. Tanie irlandzkie linie lotnicze tym razem oferują 200 tys. miejsc w promocyjnych cenach. Choć lista lotów, które można zarezerwować za 39 złotych w jedną stronę jest dość ograniczona, może akurat znajdziecie na niej coś dla siebie?

Z lotniska w Gdańsku można polecieć do Hamburga, Odessy i Kijowa. Z Krakowa przewoźnik oferuje loty w promocyjnych cenach do Berlina, Odessy, Lwowa i Wenecji. Z Bydgoszczy można natomiast wybrać się w podróż do Kijowa za 56 złotych. Promocja obejmuje loty od grudnia do lutego 2020.

Jeżeli nie chcemy czekać – także w listopadzie Ryanair zachęca nas do weekendowych wypadów do europejskich miast. Już za 39 złotych można polecieć m.in. z Krakowa do Brukseli czy Oslo. Za 56 zł kupimy bilet do Bolonii i Mediolanu, a za 90-100 złotych do Kopenhagi, Paryża, Barcelony czy Wenecji. Z lotniska Warszawa Modlin można za 39 zł polecieć m.in. do Birmingham, Mediolanu czy Oslo. Lot do Rzymu kosztuje 56 złotych, a Tel Avivu – 95 złotych. Podobne promocje obowiązują klientów lotnisk w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi i Gdańsku.

