Flixbus przegra z koleją? Zlikwiduje ponad 100 połączeń

Jak podaje niemiecki Bild, Flixbus, czyli firma, która niecałe dwa lata temu weszła na rynek, przejmując Polski Bus, może mieć poważne problemy. Wszystko przez planowane przez niemiecki rząd zredukowanie podatku VAT na bilety kolejowe z 19 do 7 proc. Przewoźnik obawia się, że może to doprowadzić do wojny cenowej między koleją a przewoźnikami autobusowymi.

Ponad sto tras

Efektem zmian może być rezygnacja z ponad stu tras, na których jeździ obecnie Flixbus. Są to na razie wyłącznie trasy w Niemczech. Operator zrezygnuje z połączeń do mniejszych miejscowości oraz niektórych destynacji turystycznych.

– Z zasady nie komentujemy planów firmy, ale jasne jest, że takie jednostronne obniżenie VATu poważnie zmienia warunki ramowe komunikacji dalekobieżnej. Polityka najpierw umożliwiła rozwój połączeń dalekobieżnych autobusów, by teraz jednym pociągnięciem je zniszczyć – powiedział cytowany przez Gazetę Wyborczą, rzecznik Flixbusa.

Zdaniem władz firmy, po obniżeniu podatku VAT na bilety kolejowe, przewaga konkurencyjna transportu szynowego będzie tak duża, że przewoźnik będzie musiał zlikwidować około 30 proc. połączeń. Obecnie firma oferuje transport na ponad 400 trasach w Niemczech.

