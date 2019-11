Czego nie powinniśmy robić w samolocie? 5 sytuacji, które denerwują pasażerów

Podróżowanie samolotem to sposób na szybkie i bezpieczne przemieszczenie się na wakacje, w odwiedziny do bliskich, czy w sprawach służbowych. Ze względu na popularność budżetowych linii lotniczych i coraz bogatszą ofertę tras, wielu z nas wypiera ten środek transportu. Jakich zachowań w samolocie unikać, by nie psuć podróży innym osobom?

Nie przepychaj się przy wejściu czy wyjściu.

Nie jesteś jedynym, któremu się spieszy.



Nie bądź niemiły dla obsługi, gdy coś się nie zgadza.

Każdemu może zdarzyć się wpadka. Nieporozumienia warto wyjaśnić spokojnie i dyskretnie, żeby w spór nie musieli się angażować inni pasażerowie



Nie pozwalaj dzieciom biegać po całym samolocie.

Nie każdy ma ochotę na hałas czy zaczepianie.



Nie naruszaj prywatnej przestrzeni osób, które siedzą dookoła.

Rozkładanie fotela, przysypianie na ramieniu osoby siedzącej obok czy choćby zdejmowanie butów w trakcie podróży, to sposoby, żeby wylądować na liście znienawidzonych współpasażerów.



Nie zabieraj ze sobą jedzenia o specyficznym zapachu.

Aromat ryby, kiełbasy, sosu czosnkowego czy jajka może nie pasować współpasażerom. Czytaj także:

Pilot zawieszony do końca życia. Pozwolił kobiecie wejść do kokpitu, miała określony plan