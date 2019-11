Bez wiz do USA. Dokąd można polecieć bezpośrednio z Polski?

Obecnie bezpośrednie loty do Stanów Zjednoczonych oferuje PLL LOT. Polski przewoźnik lata dziś bezpośrednio Boeingami 787 Dreamliner do USA z trzech polskich miast. Z Warszawy do portów w Nowym Jorku [JFK, EWR], Chicago [ORD], Los Angeles [LAX] i Miami [MIA], z Rzeszowa do portu w Nowym Jorku [EWR] i z Krakowa do Chicago.

Od 2020 roku więcej lotów

To jednak nie koniec. Na przyszły rok PLL LOT planuje otwarcie kolejnych tras do Stanów Zjednoczonych - z Krakowa i Warszawy.

3 maja 2020 roku rusza kolejne nowe połączenie lotnicze - z Krakowa prosto do Nowego Jorku. Bezpośrednie loty z Krakowa do Nowego Jorku i z powrotem będą odbywać się raz w tygodniu, w niedziele. Z Krakowa samoloty będą startowały o godz. 18.45, a lądowały o godz. 22.30 czasu lokalnego. Z Nowego Jorku zaś start przewidziany jest na godz. 00:15 czasu lokalnego, a lądowanie na 22.30.

Rozwinięciu ulegnie również oferta LOT-u ze stolicy Małopolski do Chicago. Z obecnych dziś w rozkładzie trzech połączeń tygodniowo, liczba połączeń wzrośnie do pięciu lotów w tygodniu. Będą realizowane od początku nowego sezonu letniego według następującego rozkładu:

LO 009 KRK-ORD 12:20-15:30 wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela

LO 010 ORD-KRK 17:25-09:35+1 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie loty z Warszawy do San Francisco 5 sierpnia 2020 roku. Loty z Warszawy do San Francisco będą odbywać się cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i soboty. W poniedziałki i piątki wylot z Warszawy przewidziany jest na godz. 11:35, a lądowanie na godz. 14:30 czasu lokalnego. W środy i soboty samoloty będą startowały o godz. 17:20 i lądowały o godz. 20.15 czasu lokalnego. Dreamlinery będą pokonywać ponad 10 tysięcy kilometrów w niecałe 12 godzin.

W maju 2020 roku połączenia z Krakowa do Chicago zaoferują także linie American Airlines.

Ruch bezwizowy dla Polaków

O tym, że Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych, poinformowano 4 października. Kilka dni przed Świętem Niepodległości prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Polska wchodzi od programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) od 11 listopada.

Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

W ramach Visa Waiver Program obywatele naszego kraju będą mogli latać do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. Do tych podróży nie będą już potrzebne wizy, tak jak miało to miejsce dotychczas.