Od teraz wi-fi jest już w każdym Pendolino. To nie koniec zmian w PKP Intercity

Na ten moment czekało wielu podróżnych, którzy wybierali Pendolino. PKP Intercity poinformowało właśnie, że we wszystkich pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP) można już korzystać z wi-fi. Składy były modernizowane stopniowo, począwszy od grudnia 2018 roku.

– Cały sektor kolejowy staje się coraz nowocześniejszy. Dzięki temu pasażerowie chcą podróżować pociągami i wiedzą, że jest to środek transportu, który spełni ich oczekiwania dotyczące podróży. Wi-fi w Pendolino i graficzna prezentacja miejsc to kolejne wdrożone przez PKP Intercity udogodnienia zapewniające komfort na każdym etapie podróży. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – komentował Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Obecnie dostęp do bezprzewodowego internetu jest zapewniony w 341 składach i wagonach przewoźnika. Z usługi można skorzystać w 19 pociągach Pendolino, 20 jednostkach PesaDART i 20 składach FLIRT3 oraz 282 wagonach należących do PKP Intercity. Montaż wi-fi w ostatnim, dwudziestym składzie Pendolino, który aktualnie jest naprawiany we Włoszech, odbędzie się po jego powrocie do Polski. Zgodnie z założeniami realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, do 2023 roku z bezprzewodowego internetu będzie można skorzystać w co najmniej 77 proc. pociągów przewoźnika.

Spół PKP Intercity podkreśla, że usługa darmowego bezprzewodowego internetu cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych. „W ciągu 10 miesięcy funkcjonowania wi-fi w pociągach EIP skorzystało z niego ponad 708 tysięcy pasażerów, co daje średnio 2330 osoby dziennie. Wraz ze wzrostem dostępności usługi, rośnie też zainteresowanie – w październiku 2019 r. z darmowego dostępu do internetu korzystało średnio 4846 osób każdego dnia. Od początku stycznia do końca października 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobierali średnio 583 GB danych dziennie” – czytamy w komunikacie. W październiku każdy zalogowany użytkownik korzystał z wi-fi średnio przez ok. 1 godzinę i 58 minut, co pokazuje, że internet towarzyszy pasażerom pociągów Pendolino przez znaczną część podróży.

Czytaj także:

PKP Intercity inwestuje w tabor