Linie lotnicze wprowadzają kolejne zmiany. Chodzi m.in. o bagaż podręczny

Osoby korzystające z taryfy „Plus” w Ryanairze muszą liczyć się ze zmianami. O ich wprowadzeniu portal Fly4free poinformował czytelnik. Czego dotyczą? „Przewoźnik zdecydował się na usunięcie części usług z taryfy” – informuje portal Fly4free. Z ustaleń portalu wynika, że w ramach „Plusa” nie ma już pierwszeństwa wejścia na pokład ani możliwości zabrania ze sobą dużego bagażu podręcznego o wymiarach 55x40x20 cm. „Zamiast tego na pokład możemy zabrać ze sobą tylko mały bagaż podręczny o wymiarach 40x20x25 cm, który musi zmieścić się pod naszym siedzeniem” – podaje wspomniany portal.

Zmiany w Wizzairze

Węgierska linia lotnicza Wizz Air kilka dni temu podniosła ceny za przewóz sprzętu sportowego – informuje portal Fly4free, powołując się na informacje od jednego z czytelników. Ma z nich wynikać, że Wizz Air podniósł ceny za przewóz sprzętu sportowego w nocy z niedzieli na poniedziałek, a cena wzrosła z 30 do 40 EUR. To niekorzystna wiadomość zwłaszcza dla osób, wybierających się na urlop w sezonie zimowym. Dziennikarze wspomnianego źródła wysłali do WizzAira wiadomość z prośbą o potwierdzenie zdobytej informacji. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymali odpowiedzi.

Czytaj także:

Emirates w cztery dni wydały prawie 25 mld dol. na nowe samoloty