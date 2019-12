Linie lotnicze rozdają 50 tys. darmowych biletów. Jest pewien haczyk

Według zapowiedzi, na które powołuje się Forbes, Japan Airlines zacznie rozdawać bilety w lutym 2020 roku. Jednak jest pewien haczyk. Aby mieć szanse na to, by zdobyć darmowe bilety trzeba być członkiem programu Japan MileageBank. To jednak nie wszystko. Jest to promocja przewidziana tylko dla turystów z zagranicy.

Wciąż wiele informacji dotyczących promocji jest owianych tajemnicą. Wiadomo, że darmowe bilety będą uprawniały szczęśliwców, którzy je otrzymają, do odbycia lotów krajowych po Japonii. Wszystkie wyloty i powroty będą realizowane z trzech lotnisk: Tokio Haneda, Osaka International lub Kansai. Z akcji promocyjnej będzie można skorzystać od lipca do września. Co ciekawe, nie będzie można samodzielnie wybrać celu podróży, a wybrać jedną z zaproponowanych przez twórców akcji.

Promocja dla zagranicznych podróżujących jest związana ze sportowym wydarzeniem. W Tokio w dniach 24 lipca – 9 sierpnia 2020 roku odbędą się Letnie Igrzyska Olimpijskie.

