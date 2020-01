Jest jednym z największych i najbrzydszych. Oto prawdopodobnie najdziwniejszy samolot, jaki zobaczycie

Ponad 63 metry długości, 60 m rozpiętości skrzydeł i 50,5 tys. kg możliwego załadunku. Tak w liczbach przedstawia się najnowszy, jeden z największych i najdziwniejszych samolotów, które będą latały nad naszymi głowami. Airbus włączył do służby model Beluga XL, który powstał na bazie A330 i jest następcą Belugi, która była w służbie od 1995 roku. Produkcja tak dużej maszyny, w czasach kiedy takie giganty, jak Airbus A380 czy Boeing 747 są wycofywane ze służby, ma swoje wytłumaczenie.

Samolot do zadań specjalnych

Mało kto będzie miał okazję polecieć najnowszym produktem Airbusa. Beluga XL powstała bowiem do bardzo konkretnych celów. Jest to samolot cargo, który będzie służył firmie do transportowania części samolotów (w tym kadłubów) pomiędzy fabrykami firmy w Tuluzie, Hamburgu i Tiencin w Chinach.

Wygląd samolotu to składowa jest funkcji i ankiety, którą Airbus przeprowadził wśród 20 tysięcy pracowników. Zostali oni zapytani, w jaki sposób ozdobić nowy samolot. 40 proc. z nich była za upodobnieniem go do wielkiego wieloryba. Jednak ważniejsze było to, aby samolot spełniał swoją funkcję transportową. Dzięki charakterystycznej bańce, która znajduje się w górnej części kadłuba, możliwe jest jednoczesne przetransportowanie dwóch w pełni funkcjonalnych skrzydeł do modelu A350. Poprzednik mógł zmieścić tylko jedno takie skrzydło. Dziwaczny nos maszyny wpływa na jej właściwości aerodynamiczne.

Pierwszy lot nowej Belugi XL odbył się 9 stycznia 2020 roku.

