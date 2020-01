Co z wycieczkami do Azji? Zapytaliśmy biura podróży

Jeśli w najbliższym czasie planowałeś wycieczkę do Azji, a w szczególności do Chin, to szykuj się na duże utrudnienia. Część linii lotniczych poinformowała o zawieszeniu lotów do Państwa Środka. W ślad za nimi idzie część biur podróży. Wykupiłeś wycieczkę do Azji? Sprawdź czy czeka Cię przykra niespodzianka.

„Obserwujemy rozwój sytuacji”

Jako pierwsze odpowiedziało nam biuro Rainbow Tours. Obecnie, w Chinach nie przebywa żadna wycieczka, a biuro cały czas monitoruje rozwój wydarzeń.

„Aktualnie w Chinach nie przebywa żaden nasz turysta. Pierwsze zaplanowane wyloty do Chin mamy na początku marca” – poinformowała nas rzeczniczka prasowa Rainbow Tours – Edyta Romanowska. Biuro dodaje, że uważnie analizuje rozwój sytuacji w Chinach oraz komunikaty wydawane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Światową Organizację Zdrowia. „Obecnie obserwujemy rozwój sytuacji, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi przedstawicielami na miejscu, czytamy oficjalne komunikaty WHO, MSZ, jesteśmy też w kontakcie z liniami lotniczymi” –dodała rzeczniczka.

„Ze względu na to, ze pierwsze wyjazdy są zaplanowane dopiero na marzec, w tej chwili nie wprowadziliśmy jeszcze żadnych zmian w programie choć sytuacja jest dynamiczna i będziemy na bieżąco podejmować decyzje. O anulacji wylotu grupy będziemy informować najpóźniej na 30 dni przed planowaną data podróży” – czytamy w dalszej części komunikatu, który otrzymaliśmy od Rainbow Tours.

Czekamy na odpowiedzi biur Itaka i Tui. Będziemy uzupełniać informacje o komunikaty innych touroperatorów.

Zwrot kosztów za odwołany wyjazd?

Co z klientami, którzy wykupili już wycieczki, a ich wyloty zostaną anulowane, lub oni sami zrezygnują ze względu na strach przed koronawirusem?

„Jeżeli sytuacja w Chinach się nie zmieni, wszystko wskazuje na to, że pierwsze wyloty marcowe zostaną odwołane. W takiej sytuacji klientom zostanie zaproponowane albo alternatywny kierunek wyjazdu albo zwrot poniesionych kosztów” – informuje Rainbow Tours.

Czytaj także:

Minister zdrowia o koronawirusie w Polsce: Prędzej czy później ten wirus się pojawi