O włos od katastrofy. Dramatyczne nagranie z lądowania samolotu lecącego z Warszawy

Piloci Airbusa A321 należącego do sieci Wizzair podczas lotu W61301 z Warszawy na londyńskie lotnisko Luton wykazali się niezwykłymi umiejętnościami. W internecie pojawiło się nagranie z lądowania w porcie lotniczym w Birmingham, na którym widać bardzo trudne lądowanie samolotu, który ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne został przekierowany na lotnisko zapasowe.

Piloci, którzy jak wynika z niepotwierdzonych informacji, byli polską załogą, zmagali się z bardzo silnym bocznym wiatrem. Wielu fanów lotnictwa doskonale zna obrazki samolotu, który podchodzi do lądowania ustawiony pod dużym kątem do pasa startowego. Jest to zjawisko normalne przy mocnym bocznym wietrze. To jednak nie kierunek wiatru, a jego zmienne podmuchy, były dla załogi największym problemem. Na nagraniu widać, jak samolot „rzucany” jest na boki przez zmagający się wiatr. Jeden z takich podmuchów ma miejsce niemal w momencie przyziemienia, co mogło skończyć się katastrofą. Niewiele brakowało, a samolot zahaczyłby skrzydłem o ziemię.

IMGW Ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia ze względu na silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia dotyczą północnej części województwa zachodniopomorskiego, wschodniej części województwa warmińsko mazurskiego oraz podlaskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Dla południowej części województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Alerty będą obowiązywały do godzin popołudniowych lub wieczornych.

