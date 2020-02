Światowe media chwalą polskiego pilota. To echa widowiskowego lądowania w Birmingham

Piloci Airbusa A321 należącego do sieci Wizzair podczas lotu W61301 z Warszawy na londyńskie lotnisko Luton wykazali się niezwykłymi umiejętnościami. W internecie pojawiło się nagranie z lądowania w porcie lotniczym w Birmingham, na którym widać bardzo trudne lądowanie samolotu, który ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne został przekierowany na lotnisko zapasowe. Jak się później okazało, także lądowanie w Birmingham nie było łatwe.

Starania polskiego, jak się później okazało, pilota Grzegorza Siekierdy, doceniły media na całym świecie. Informacje o lądowaniu w Birmingham podały m.in. New York Post, Yahoo News, oraz lokalne media z Wielkiej Brytanii, Luksemburga i wielu innych. Manewr polskiej załogi Airbusa A321 znalazł się mediach zaraz obok innych tego typu lądowań, które miały miejsce w ostatnich dniach i był spowodowane sztormem Ciara.

Załoga zmagała się z bardzo silnym bocznym wiatrem. Wielu fanów lotnictwa doskonale zna obrazki samolotu, który podchodzi do lądowania ustawiony pod dużym kątem do pasa startowego. Jest to zjawisko normalne przy mocnym bocznym wietrze. To jednak nie kierunek wiatru, a jego zmienne podmuchy, były dla załogi największym problemem. Na nagraniu widać, jak samolot „rzucany” jest na boki przez zmagający się wiatr. Jeden z takich podmuchów ma miejsce niemal w momencie przyziemienia, co mogło skończyć się katastrofą. Niewiele brakowało, a samolot zahaczyłby skrzydłem o ziemię.

Czytaj także:

O włos od katastrofy. Dramatyczne nagranie z lądowania samolotu lecącego z Warszawy