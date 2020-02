Lotnisko w Modlinie z dużymi spadkami. Kryzys zaczął się w sierpniu

Jak wynika z danych przestawianych co miesiąc przez Lotnisko Chopina w Warszawie, średnia pasażerów wahała się w zeszłym roku od 1,45 do 1,93 mln osób miesięcznie. W raporcie za 2019 rok port lotniczy wykazał wzrost o 5,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Na lotnisku Chopina obsłużono 18,86 mln podróżnych. Najwięcej, bo ponad 1,02 mln osób podróżowało do i z Londynu, na drugim miejscu znalazł się Paryż z wynikiem dużo niższym. Stolica Francji odpowiada za ruch w wysokości nieco ponad 555 tys. osób. Na najniższym stopniu podium znalazł się Kijów. Tak dobrymi wynikami nie może pochwalić się drugie z warszawskich lotnisk.

Złe wyniki Modlina

Jak wynika z danych przedstawianych przez port lotniczy w Modlinie, począwszy od września ubiegłego roku, ilość obsługiwanych pasażerów zaczęła spadać. Jeszcze w sierpniu 2019 r. lotnisko obsłużyło nieco ponad 303 tys. pasażerów. W kolejnych miesiącach wynik stopniowo spadał. Wrzesień zakończył się wynikiem 245 tys. pasażerów, październik na poziomie 238 tys. Najgorszy wynik zanotowano w listopadzie, gdy lotnisko obsłużyło tylko 216 tys. osób.

Cały rok zakończył się wynikiem 3 106 041 pasażerów. Lotnisko obsługuje głównie loty Ryanair i biur podróży. Wśród klientów są: TUI Poland, Nowa Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel Poland.

– Spadek ruchu w IV kwartale 2019 r. był spowodowany zmniejszeniem programu lotów rozkładowych obsługiwanych z lotniska Warszawa-Modlin w sezonie Zima 2019/2020 – powiedział portalowi pasazer.pl, Marek Rymkiewicz, szef Biura Handlowo-Marketingowego portu.

Dla porównania port lotniczy w Krakowie, w 2019 roku obsłużył 8 410 817 pasażerów, czyli o 1 641 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

„Grudzień jest wyjątkowym miesiącem dla lotniczych podróży. Święta Bożego Narodzenia i koniec starego roku to czas, gdy wzrasta ruch w Kraków Airport, podróżują rodziny z całego świata, by wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Właśnie do rodziny na święta aż z Miami PLL LOT przyleciał do Krakowa nasz 8-milionowy pasażer - 10-letni Staś. Uroczyste przywitanie niezwykłego gościa, czyli 8-mln pasażera to ważna chwila w historii Kraków Airport. Cieszymy się z osiągnięcia tak znakomitych wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają, przed nami dalsza, wytrwała i konsekwentna praca nad dalszym rozwojem lotniska” – powiedział prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.

Dalsze uziemienie Boeingów 737 Max również odbije się na wynikach lotniska. Irlandzka linia budżetowa przewiduje, że dawno zamówione maszyny mogą trafić do użytku dopiero w październiku tego roku. Nie wiadomo jednak, jak przebiegnie proces przywrócenia maszyn do lotów.

Podobnie we Wrocławiu

Podobny wynik do portu lotniczego Warszawa-Modlin zanotowało lotnisko we Wrocławiu. W całym 2019 roku obsłużono 3 548 000 podróżnych, to o 6 proc. więcej niż przed rokiem, czyli blisko 200 tys. podróżnych.

– Nasze prognozy na 2019 rok sprawdziły się bardzo dokładnie. Najważniejsze jest jednak to, że utrzymujemy stabilne tempo wzrostu. Cieszy nas również, że równomiernie rozwijają się wszystkie segmenty ruchu, a przewoźnicy systematycznie otwierają nowe połączenia – powiedział Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Czytaj także:

Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów z Modlina. Aż 51 połączeń