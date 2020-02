Ważna decyzja w sprawie przejęcia linii Condor przez Polską Grupę Lotniczą

To już pewne. Polska Grupa Lotnicza, właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, przejmie niemieckie linie Condor. Niemiecki urząd antymonopolowy wydał zgodę do przeprowadzenie transakcji. Przewoźnik należał do upadłego biura podróży Thomas Cook oraz świadczył usługi dla Lufthansy.

„Duma rozpiera pierś z tego powodu, że polskie firmy zdobywają aktywa zagraniczne. Pokazują siłę i rozpęd polskiej gospodarki” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Takimi słowami szef rządu skomentował przejęcie przez PLL LOT niemieckich linii lotniczych Condor. Transakcja ma zostać sfinalizowana pod koniec kwietnia 2020 roku.

„Oceniam [transakcję] pozytywnie, dlatego, że LOT - w moim przekonaniu - na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim, także w obliczu ewentualnych trudności wynikających z osłabienia gospodarczego, na pewno musi rosnąć. I w moim przekonaniu taki wzrost organiczny - z roku na rok - już nie wystarcza, dobrze byłoby przejąć jakąś linię. I jeżeli popatrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią, a nie będziemy zaliczać do tego regionu Austrii, to tutaj LOT jest na pewno największy. I ta 'drobnica' w tych krajach, to są linie - w moim przekonaniu - mało atrakcyjne, z problemami. A więc przejęcie linii Condor Airlines to jest - w moim przekonaniu - dobry zakup” – komentował prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski.

Podbijamy zachodnie rynki

„Podbijamy zachodnie rynki naszymi produktami. Sięgamy po aktywa zagraniczne i jesteśmy w stanie za nie zapłacić. Polskie firmy są zarządzane w sposób świadomy i w sposób patriotyczny od strony gospodarczej” – dodał premier. „LOT jest troszeczkę jak polska gospodarka. Nie jest największy w Europie, może za kilka dekad to nastąpi, ale dynamicznie się rozwija. Budowa oszczędności krajowych polega na zmniejszaniu uzależnienia od zagranicy” – przekonywał premier na konferencji prasowej, która odbyła się pod koniec stycznia.

