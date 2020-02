Rodziny ofiar katastrofy Boeinga 737 Max dostaną wgląd do istotnych dokumentów? Strony zawarły porozumienie

Rodziny ofiar katastrofy Boeinga 737 Max linii Ethiopian Airlines mogą dostać dostęp do dokumentów firmy dotyczących uziemionych od czasów wypadku, modeli samolotu. Prawnicy, którzy reprezentują rodziny ofiar, zawarli wstępne porozumienie z firmą. W jego efekcie niebawem ma się odbyć telekonferencja z przedstawicielami amerykańskiej komisji badania wypadków. Jej głównym elementem mają być negocjacje dotyczące uzyskania dostępu do dokumentacji modelu 737 Max.

Boeing odmawiał

Sprawa trafiła do sądu ponieważ Boeing do tej pory odmawiał rodzinom dostępu do dokumentów. Z takimi żądaniami wystąpiły rodziny ofiar katastrofy samolotu linii Ethiopian Airlines, który rozbił się 10 marca 2019 roku. W wyniku zdarzenia zginęło 157 osób. Był to drugi wypadek flagowego modelu Boeinga w krótkim czasie. W pierwszym, który miał miejsce pięć miesięcy wcześniej, na pokładzie samolotu linii Lion Air znajdowało się 189 osób. Nikt nie przeżył wypadku.

Właśnie podobieństwo obu katastrof i niewielki odstęp między nimi, wzbudził podejrzenia prawników reprezentujących rodziny. Chcieli oni dostać wgląd do dokumentacji technicznej samolotu, aby zobaczyć, czy firma nie ukrywała usterki. Jak twierdzą, ten materiał jest niezbędny, aby udowodnić, że winę za wypadki ponosi producent.

