Przemysł lotniczy traci miliardy przez koronawirusa. Pierwszy spadek od kryzysu w 2008 r.

Blisko 30 mld dolarów straty. Takiego wyniku linii lotniczych spowodowanego koronawirusem spodziewa się Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Organizacja poinformowała, że na skutek epidemii pierwszy raz od kryzysu w 2008 roku spodziewany jest globalny spadek liczby przewiezionych pasażerów. Światowe przewozy pasażerskie mogą być niższe o około 4,7 proc. od przewidywanych przez IATA.

Najwięksi nie latają do Chin

Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa swoje loty do Chin zawiesili najwięksi przewoźnicy świata. Wśród linii lotniczych, którymi nie da się polecieć do Państwa Środka, są m.in. British Airways, Lufthansa, Finair, KLM, czy Air France. Przedłużenie zawieszenia lotów do 23 marca potwierdził także niedawno PLL LOT. „Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT” – przekazał 13 lutego p.o. rzecznika LOT Michał Czernicki.

Ponad 2200 ofiar

Według ostatnich danych koronawirusem Covid-19 zarażonych jest już ponad 76,7 tys. osób. Bilans ofiar śmiertelnych wirusa z Wuhan to już 2247 osób, z czego aż 2144 to mieszkańcy miasta, które jest epicentrum choroby. 634 przypadki zachorowań odnotowano poza Chinami, z czego większość w innych państwach Azji.

Czytaj także:

Ważna decyzja w sprawie przejęcia linii Condor przez Polską Grupę Lotniczą