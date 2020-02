Wybrano najlepszy dworzec w Europie! Co z Polską?

Twórcy zestawienia zainspirowali się rankingiem najlepszych europejskich lotnisk. Przyjrzeli się 50 największym dworcom kolejowym w Europie i uszeregowali je pod względem najlepszego doświadczenia pasażerów. – Wpływ na ostateczną ocenę miały różne czynniki, m.in. zatłoczenie peronów, liczba dostępnych połączeń czy czystość – tłumaczy organizacja Consumer Choice Center.

Dodatkowo w zestawieniu uwzględniono takie udogodnienia jak liczbę restauracji i sklepów na terenie obiektów, liczbę dostępnych przewoźników i połączeń międzynarodowych, średnią liczbę strajków, dostępność dla wózków inwalidzkich czy czytelność oznaczeń i sygnalizacji.Maksymalna liczba punktów, jaką mogły uzyskać dworce, wynosiła 139. Niestety, żaden z polskich dworców nie załapał się do rankingu. Który więc został bezapelacyjnym zwycięzcą? Oto 10 czołowych stacji kolejowych w Europie!

1. Londyński dworzec St. Pancras (116 pkt)

Bezapelacyjnym zwycięzcą został dworzec St. Pancras w Londynie. Obiekt pochodzi z XIX wieku i jest jednym z najpiękniejszych obiektów w mieście. Został zaprojektowany przez wiktoriańskiego architekta George’a Gilberta Scotta. Twórcy rankingu docenili m. in. małą liczbę dni strajkowych, wiele udogodnień dla pasażerów oraz dużą liczbę połączeń międzynarodowych.



2. Dworzec Centralny w Zurychu (111 pkt)

Drugie miejsce przypadło głównej stacji w Zurychu, położonej w centrum miasta. Dziennie przyjmuje ona około 400 tysięcy pasażerów. Odnotowuje ponad 2915 przejazdów pociągów dziennie, tym samym jest jedną z najbardziej ruchliwych stacji kolejowych na świecie.



3. Główny dworzec kolejowy w Lipsku (110 pkt)

Na trzecim miejscu znalazł się.Leipzig Hauptbahnhof. To największy pod względem powierzchni dworzec w Europie. Ogromne wrażenie robi nie tylko licząca 300 m długości, 33 m szerokości i 27 m wysokości bryła stacji, ale również jej ogromne wnętrze z 13 zadaszonymi peronami z 26 torami kolejowymi. Dziennie z dworca korzysta ponad 150 tys. pasażerów.



4. Główny dworzec kolejowy Rzymu (108 pkt)

Dworzec Roma Termini położony jest w centrum miasta na Piazza dei Cinquecento. Posiada połączenia z całym krajem, a także z innymi krajami Europy. Jest to również stacja przesiadkowa metra rzymskiego i główny dworzec autobusowy. Obiekt postawiono w latach 1947-1950. Od 23 grudnia 2006 nosi imię Jana Pawła II. Ma kształt dużej bryły. .



5. Główny dworzec kolejowy w Monachium (103 pkt)

Jeden z największych dworców kolejowych w Niemczech, położony w pobliżu starego centrum miasta. Dziennie przewija się przez niego około 350 tys. pasażerów.



6. Główny dworzec kolejowy w Hamburgu (99 pkt)

Kolejny ogromny dworzec kolejowy w Niemczech. To tu większość turystów rozpoczyna zwiedzanie miasta. Został otwarty 6 grudnia 1906. Obsługuje około 450 tys. pasażerów dziennie. Dworzec położony jest w samym centrum miasta.



6. Dworzec Centralny w Berlinie (99 pkt)

Stacja kolejowa Hauptbahnhof to największy dworzec na świece o formie wieżowej oraz drugi w Europie co do wielkości. Wybudowano go w 2006 roku na miejscu historycznego dworca Berlin Lehrter Bahnhof, w dzielnicy Moabit, w okręgu administracyjnym Mitte. Jego budowa trwała 11 lat, a koszt wyniósł to miliard euro. Dworzec ma wiele kondygnacji. Na piętrach swoje stacje mają linie dalekobieżne, kolej miejska oraz metro.



8. Dworzec Centralny w Mediolanie (96 pkt)

Kolejny inspirujący budynek to dworzec kolejowy w Mediolanie. Dziennie obsługuje ok. 330 tys. pasażerów. Został oficjalnie otwarty w 1931 roku w celu zastąpienia starego dworca. Jego budowa trwała wiele lat, kamień węgielny położył król Wiktor Emanuel III już w 1906 roku! Hala peronowa i hala główna przypominają monumentalną rzymską architekturę, tymczasem są wykonane ekonomicznie.



9. Dworzec Kazański w Moskwie (94 pkt)

Dworzec wybudowano jako bramę miejską według projektu Aleksieja Szczusiewa w latach 1913-1916. Stylem nawiązuje do rosyjskiego baroku, a wysoka wieża wieża z iglicą, wzorowana jest na wieży kazańskiego kremla.



9. Główny dworzec kolejowy we Frankfurcie (94 pkt)

Jeden z największych w Europie (12 peronów) i drugi najbardziej uczęszczany (350 tys. pasażerów dziennie) dworzec w Niemczech. Został otwarty 18 sierpnia 1888 roku. Jeszcze tego samego dnia wieczorem jeden z wjeżdżających pociągów nie zahamował i przejechał przez kozioł oporowy. Dworzec został uznany za zabytek architektury.

