Wizz Air odwołuje loty do Włoch

Wizz Air bez informowania pasażerów usuwa możliwość rezerwacji lotów z Polski do Włoch, wynika z informacji portalu fly4free.pl. Potencjalni pasażerowie nie mogą dziś zabookować lotów m.in. do Mediolanu, Rzymu, Bari, czy Katanii. Chodzi o przedział od 10 marca do początku kwietnia. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, przewoźnik odwołuje także zaplanowane już loty do Włoch. Firma nie przekazała jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Sytuacja związana jest z rozprzestrzeniającym się na północy Włoch koronawirusem. Klienci Wizz Aira zaczęli zgłaszać się do firmy, a także szukać w systemie rezerwacyjnym możliwości anulowania wykupionych lotów. Usunięcie większości połączeń może właśnie wynikać z dużej ilości odwołanych rezerwacji.

Klienci, którzy próbują zarezerwować lot, widzą, że albo że loty są wyprzedane, albo w ogóle nie mogą znaleźć w systemie standardowych lotów.

Wczoraj informowaliśmy, że jeden z samolotów przewoźnika musiał zostać chwilowo wyłączony z użytkowania po tym, jak okazało się, że podróżował nim pasażer zarażony koronawirusem.

