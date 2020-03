Kontrole sanitarne na granicach. Czego mogą spodziewać się pasażerowie autokarów i promów?

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na granicach kraju. Już dziś ruszą kontrole na granicy z Niemcami.

Na granicach powstaną specjalne punkty sanitarne, które będą przygotowane na przyjęcie chorych na Covid-19. Kontrolowane mają być wszystkie środki transportu zbiorowego, czyli np. autokary i busy. – W ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona – wskazał Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Wyjaśnił, że punkty będą całodobowe. – Chcemy objąć kontrolą sanitarną wszystkie busy, autobusy, autokary. Na miejscu będzie ambulans, który w razie zdiagnozowania kogoś, będzie służył do transportu do szpitala. Na miejscu będą też ratownicy medyczni, głównie PSP – wskazał.

Kontrolowane będą wszystkie osoby wjeżdzające do Polski transportem zbiorowym. W związku z tym, karty zostaną wydrukowane także w językach obcych. – Zostały opracowane stosowne procedury jak również wzory kart - pasażera i kierowcy w języku polskim i angielskim. Zwrócono się do przewoźników, żeby te karty były wypełniane jeszcze przed punktami kontroli sanitarnej. Skróci to przebieg kontroli – mówił komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga.

Jak będzie wyglądała kontrola?

– Po pierwsze, najpierw zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Nastepnie będzie wykonywana weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamosci oraz osoby przedstawiającej nam te dokumnenty do weryfikacji. Jeżeli wszystko bedzie w porządku, ten proces będzie bardzo krótki – tłumaczył komendant główny Straży Granicznej. – W przypadku podejrzenia koronawirusa, pojazd bedzie odseparowywany, będą podejmowane dodatkowe czynności – dodał.

W kontrolach będą brali udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Pożarnej, wojska, ministerstwa zdrowia i wojewodów. – To nie jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych, to są procedury sanitarne – zaznaczył Tomasz Praga.

Priorytetem objęta została granica z Niemcami. Jednak punkty kontroli sanitarnej powtaną także na innych granicach. Najszybciej kontrole mają być wprowadzone na przejściach granicznych Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Gorzyczki i Jędrzykowice. Kontrole rozpoczną się już dziś o 15.00.

