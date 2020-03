Analitycy: Do końca maja zbankrutuje większość linii lotniczych na świecie

Jak informują analitycy z CAPA, ze względu na koronawirusa i różne reakcje światowych rządów na pandemię wiele linii lotniczych prawdopodobnie już obecnie znajduje się na progu bankructwa lub mają przynajmniej poważne problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.

Eksperci wskazują, że rezerwy gotówkowe linii lotniczych szybko się wyczerpują, ponieważ floty są uziemione, a samoloty latają z mniej niż połową pasażerów na pokładzie. Do tego o wiele więcej osób odwołuje loty niż robi nowe rezerwacje. „Za każdym razem, gdy pojawia się nowa rekomendacja rządowa, odradza się latanie. Popyt spadł na zupełnie niespotykaną dotąd skalę” – piszą eksperci CAPA w swojej opinii. „A unormowania tej sytuacji jeszcze nawet nie widać na horyzoncie” – dodają.

CAPA zarzuca też rządom brak współpracy pomiędzy krajami przy wdrożeniu rozwiązań, które wpływają na inne państwa i całą branżę.

Według CAPA największe szanse na przetrwanie mają przewoźnicy z USA, Chin i Bliskiego Wschodu, mają bowiem największą szansę na pomoc rządową lub dokapitalizowanie przez właścicieli.

Ryanair prognozuje straty

Ze względu na zawieszenie lotów lub różnego rodzaju restrykcje związane z kursowanie z/ do innych państw, które w ostatnich siedmiu dniach ogłosiły: Włochy, Malta, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Grecja, Maroko, Hiszpania, Portugalia, Dania, Polska, Norwegia i Cypr, Ryanair przewiduje, że będzie musiał uziemić większość samolotów. Sytuacja może potrwać najbliższe 7-10 dni, informuje przewoźnik budżetowy. Na innych trasach, na których nie występują zakazy, samoloty irlandzkich linii będą latać normalnie.

„Od kwietnia do maja przewidujemy spadek obłożenia pasażerskiego nawet do 80 proc. Nie możemy także wykluczyć pełnego uziemienia naszej floty” – czytamy w komunikacie Ryanaira.

„W Grupie Ryanair robimy wszystko, co możliwe, aby sprostać wyzwaniom, które stawia pandemia Covid-19, która w ostatnim tygodniu spowodowała niezwykłe i bezprecedensowe utrudnienia nałożone przez rządy różnych państw. W wielu przypadka odbyło się to z minimalnym lub zerowym powiadomieniem. Kontaktujemy się ze wszystkimi dotkniętymi przez to pasażerami za pośrednictwem maili i SMS-ów. Organizujemy dla nich loty ratunkowe” – powiedział Michael O'Leary z Ryanair.

Czytaj także:

LOT patrzy w przyszłość. Zaskakujący krok polskiego przewoźnika