Awantura na pokładzie samolotu. Szefowa pokładu uderzyła agresywnego pasażera

W mediach społecznościowych Carmen Moore opublikowała nagranie, na którym widać, jak agresywny pasażer kłóci się z załogą samolotu Brussels Airlines. „Czarnoskóry mężczyzna, jego żona i reszta rodziny wracali z wakacji. Narzekał na zachowanie mężczyzn, którzy siedzieli po dwóch stronach jego teściowej i rozpychali się łokciami” – relacjonowała. Ponieważ załoga miała nie interweniować w tej sprawie, wywiązała się kłótnia.

„Nie dotykaj mnie”

– Nie dotykaj mnie – krzyczy czarnoskóry mężczyzna i uderza jednego ze stewardów. Na nagraniu słychać, jak członkowie załogi proszą mężczyznę, by się uspokoił. Gdy sytuacja się zaogniała, do akcji wkroczyła szefowa pokładu. Nalegała, by agresywny pasażer się uspokoił. Jak relacjonuje New York Post, w pewnym momencie mężczyzna napluł jej w twarz. Wówczas szefowa pokładu spoliczkowała mężczyznę, a ten natychmiast jej oddał. Na ostatnich ujęciach nagrania widać, jak osoby obecne na pokładzie samolotu powalają agresora na ziemię.



