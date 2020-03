Akcja #LOTdoDomu trwa. Dziś 10 kolejnych kursów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze o przelotach do Polski zaplanowanych na środę w ramach akcji „Lot do Domu”. Odbędą się one m.in. z Tanzanii, Indonezji, Tajlandii i Stanów Zjednoczonych. Loty mają na celu powrót do kraju rodaków, którzy zostali pozbawieni możliwości lotów rejsowy ze względu na epidemię koronawirusa.

W środę 25 marca w ramach operacji „Lot do Domu” przewidziane są rejsy do Warszawy z Zanzibaru (Tanzania), Denpasar (Bali), Bangkoku (Tajlandia), Chicago (Stany Zjednoczone), Londynu (Wielka Brytania), Amsterdamu (Niderlandy), Paryża (Francja), Barcelony (Hiszpania), Dublina (Irlandia), Oslo (Norwegia).

Na loty z Denpasar, Bangkoku i Chicago zakończono już sprzedaż biletów.

„Na stronach LOT można znaleźć loty planowane w kolejnych dniach – aż do 5 kwietnia. Lista dostępnych połączeń będzie sukcesywnie uzupełniana” – zaznacza LOT.

Ile kosztuje bilet na lot?

Za powrót do Polski podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę – od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca LOT-owi polski rząd.(PAP)

