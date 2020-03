Ambasador USA w Polsce: LOT pomógł Amerykanom wrócić do domu

Choć z powodu pandemii koronawirusa zawieszone zostały połączenia międzynarodowe, wciąż realizowane są loty, dzięki którym obywatele różnych krajów wracają do ojczyzn. PLL LOT pomaga Polakom dotrzeć do kraju, ale też zapewnia możliwość powrotu do Stanów Zjednoczonych Amerykanom. Przewoźnikowi podziękowała ambasador Georgette Mosbacher.