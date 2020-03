Wylądował pierwszy samolot z Chin ze sprzętem ochronnym. Andrzej Duda: Bariery usunięte

– Dziękuję Andrzejowi Dudzie, który rozmawiał z prezydentem Chin. Dzięki temu od przyszłego tygodnia uruchomimy most powietrzny, który będzie przewoził cargo i produkty niezbędne do ochrony medycznej dla wszystkich służb biorących udział w walce z koronawirusem – powiedział Michał Dworczyk na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek 26 marca. – Utrzymany zostanie most powietrzny do transportu materiałów ochrony medycznej, przede wszystkim z Chin, ale też z innych kierunków. Z tych lotów będą mogły też skorzystać firmy komercyjne, które zabiegają o sprowadzenie materiałów medycznych do Polski – dodał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Bariery usunięte”

O wylądowaniu pierwszego samolotu z Chin z transportem sprzętu ochronnego na Okęciu poinformował Andrzej Duda. „Bariery usunięte. Na Okęciu wylądował pierwszy z kilku samolotów, którymi dziś i w najbliższych dniach przyleci do Polski indywidualne wyposażenie ochronne dla służb medycznych zakupione w Chinach przez różne polskie instytucje (ARP, ARM, KGHM)” – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Rozmowa prezydentów

Przypomnijmy, w środę o wyposażeniu sprowadzanym z Chin mówił prezydent. Andrzej Duda poinformował o telefonicznej rozmowie, jaką przeprowadził z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, dodając, że Chiny powoli, ale konsekwentnie wracają do pracy i dzięki temu Polska będzie mogła kupić potrzebny sprzęt. – Pan Prezydent powiedział, że Polska ma zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane – relacjonował Andrzej Duda. Wśród zamówionych materiałów znajdą się gogle ochronne, kombinezony, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki.

Głowa państwa zaznaczyła także, że produkcja będzie uruchamiana w Polsce w miejscach, gdzie będzie to możliwe. – Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują, walcząc z koronawirusem, a także wszystkie inne osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie – zaznaczył Andrzej Duda.

