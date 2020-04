Linie lotnicze Virgin ogłaszają upadłość. Ich właścicielem jest ekscentryczny miliarder

Władze linii lotniczych Virgin Australia zgodziły się na dobrowolne rozpoczęcie proces upadłości. Stało się to dzień po tym, jak założyciel firmy, miliarder Richard Branson zaapelował do władz o wsparcie przewoźnika. Virgin są drugimi co do wielkości liniami lotniczymi w kraju. Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii firma balansowała na granicy bankructwa. Pod koniec 2019 roku w wynikach finansowych wykazano stratę siódmy rok z rzędu oraz dług w wysokości 3 mld dolarów. Procesem upadłości zajmie się firma Deloitte.

Ogłoszenie upadłości przez przewoźnika jest pierwszym tego typu przypadkiem w obszarze Azji, Australii i Oceanii. Eksperci zakładają jednak, że na świecie w najbliższych miesiącach może upaść większość linii lotniczych. Będzie to spowodowane zastojami w ruchu pasażerskim, które spowodowała pandemia koronawirusa. Część przewoźników chwyta się niekonwencjonalnych sposobów na przetrwanie kryzysu. Przykładem jest, chociażby Wizz Air, który część swoich samolotów, które wcześniej woziły pasażerów, wykorzystuje do transportu towarów.

Virgin Australia zapowiada jednak, że rozpoczęcie procesu upadłości traktuje jako możliwość do pozyskania nowych inwestorów.

Druga ofiara

Pierwszymi liniami lotniczymi, które ogłosiły upadłość, były brytyjskie Flybe, czyli największy w Europie regionalny przewoźnik. Z dniem 5 marca 2020 roku przewoźnik zakończył kursowanie. Firma już przed rozpoczęciem epidemii koronawirusa miała duże problemy finansowe, zawieszenie lotów spowodowane rozprzestrzenianiem się choroby, było ostatecznym gwoździem do biznesowej trumny. Kontrolę nad przedsiębiorstwem przejęli przedstawiciele firmy EY.

