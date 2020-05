Centralny Port Komunikacyjny sprawdzi, czego potrzebują przyszli użytkownicy. Ruszyły konsultacje

– Do konsultacji zaprosiliśmy szeroką grupę polskich i międzynarodowych podmiotów, które będą użytkownikami przyszłego lotniska. Dzięki temu spółka CPK pozyska szczegółowe informacje m.in. o preferowanej lokalizacji obiektów, wymaganym sąsiedztwie, zapotrzebowaniu na przyłącza i przewidywanej liczbie pracowników – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

– W tym roku planujemy podpisać umowę z wybranym wykonawcą. Wtedy ruszą też prace nad master planem portu lotniczego, które będą prowadzone przez zintegrowany zespół CPK i master plannera. Rozpoczęliśmy właśnie pierwszą z planowanych konsultacji na temat infrastruktury na potrzeby master planu – dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Zaproszone firmy

Wśród firm zaproszonych do konsultacji znalazły się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, spółki handlingowe LS Airport Services i Welcome Airport Services, firmy obsługi technicznej LOT AMS i LS Technics, spółki spedycyjno-logistyczne Poczta Polska, DHL, FedEx, UPS i TNT, dostawcy paliw Orlen i Lotos, a także m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wymieniono w materiale.

Spółka CPK zapytała dostawców usług lotniczych i instytucje państwowe zarówno o inwentaryzację ich infrastruktury obecnie na Lotnisku Chopina, jak też o prognozy i oczekiwania na koniec 2027 r., kiedy planowane jest oddanie do użytkowania pierwszego etapu Portu Lotniczego Solidarność. Pytania dotyczą m.in.:



Typu budynków



Minimalnej potrzebnej powierzchni terenu



Liczby i lokalizacji obiektów



Powierzchni i kubatury budynków



Wymaganego sąsiedztwa innych elementów infrastruktury



Zasilania w media



Zapotrzebowania na parkingi i pola odstawcze



Liczby pracowników w obiektach



Zbieranie informacji od zaangażowanych podmiotów potrwa do 1 lipca 2020 r. Spółka CPK planuje, że 15 lipca firmy i instytucje otrzymają podsumowanie tego etapu konsultacji.

Zebrane w ten sposób dane zostaną przetworzone i wykorzystane w zakresie określonym w warunkach współpracy z konsultantem wsparcia technicznego ds. master planu (tzw. master plannerem). W spółce trwa obecnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która będzie pełnić tę rolę, podano także.

Na master plan CPK będą składały się m.in: wieloletnia strategia etapowego rozwoju lotniska i szczegółowe wymagania w zakresie infrastruktury i zaplecza usługowego. Celem tego procesu planistycznego będzie całkowite zwymiarowanie i lokalizacja planowanej infrastruktury CPK, która w pierwszym etapie będzie miała przepustowość do 45 mln pasażerów i 1 mln ton przewozów cargo rocznie. Częścią składową przygotowań do master planu jest 350-stronnicowy brief strategiczny CPK, który usystematyzował założenia elementów infrastruktury. Powstał on w oparciu o prawie 10 tys. uwag od prawie 150 podmiotów, które brały udział w poprzednich etapach konsultacji w tym i ubiegłym roku, przypomina CPK.

Jednocześnie koncepcję przyszłego lotniska opiniują przewoźnicy lotniczy w ramach Komitetu Konsultacyjnego (ACC), który został powołany w ubiegłym roku przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) we współpracy z CPK. Dotychczas w ramach ACC miały miejsce w Warszawie dwa spotkania: w lipcu i październiku ub. roku. Teraz ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie spotkania odbywają się online.

Obecnie na etapie uzgodnień rządowych jest Program Wieloletni, który określi planowane wydatki na CPK w kolejnych latach. W planach spółki na najbliższe trzy miesiące jest też m.in. wybór doradcy strategicznego spośród największych i najlepszych pod względem operacyjnym lotnisk przesiadkowych świata, zakończono w informacji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Czytaj także:

Mikołaj Wild p.o. prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej był pełnomocnikiem rządu