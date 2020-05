Ryanair zapowiada przywrócenie lotów i nowe zasady dla pasażerów oraz załogi. „Nadszedł czas, aby Europa znów latała”

Ryanair ogłosił dziś plan przywrócenia około 40 proc. pierwotnego rozkładu lotów. Jak poinformował prezes firmy, przewoźnik zamierza wrócić do latania już 1 lipca „pod warunkiem zniesienia restrykcji na lotach wewnątrzunijnych przez rządy poszczególnych krajów i wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa na lotniskach”.

Zapowiedziano, że przewoźnik, jeśli będzie to prawnie możliwe, przywróci kursy na 90 proc. tras, które obsługiwał przed wybuchem pandemii COVID-19.

– To bardzo ważne zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników, abyśmy od 1 lipca wrócili do normalnych rozkładów lotów. Rządy krajów europejskich wprowadziły blokadę na 4 miesiące, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Po 4 miesiącach nadszedł czas, aby Europa znów latała, abyśmy mogli ponownie połączyć przyjaciół i rodziny, umożliwić ludziom powrót do pracy i wznowić europejski przemysł turystyczny, który zapewnia tak wiele milionów miejsc pracy – powiedział Eddie Wilson, Prezes Zarządu Ryanair.

Nowa normalność

Prezes linii lotniczych zapowiedział, że na pokładach samolotów obowiązywać będą nowe zasady, które mają pomóc w zwiększeniu rygoru sanitarnego. Pozwolą one na możliwie płynne dostosowanie się do zasad tak zwanej "nowej normalności".

– Ryanair będzie ściśle współpracował z organami zdrowia publicznego w celu zapewnienia, że loty spełniają, w miarę możliwości, skuteczne środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Jak już pokazano w Azji, kontrole temperatury oraz maseczki / osłona nosa i ust są najskuteczniejszymi sposobami osiągnięcia tego celu na krótkich dystansach (1 godzina) na jednolitym rynku europejskim – powiedział Eddie Wilson.

