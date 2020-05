2,4 mld zł na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. Znamy wykonawcę

Jeden z najbardziej uczęszczanych warszawskich dworców kolejowych i największy w Polsce węzeł pod względem ilości przejeżdżających pociągów, po latach doczeka się gruntownej przebudowy. Władze PKP Polskich Linii Kolejowych poinformowały o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę dworca. Generalnym wykonawcą będzie firma Budimex SA. Za projekt odpowiada pracownia DWAA Architekci. Całość inwestycji jest warta 2,4 mld złotych (1,94 mld zł netto) Środki pochodzą z Krajowego Programu Kolejowego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach modernizacji przebudowane zostaną perony, będzie zadaszenie, schody ruchome, windy i kładka.

– Inwestycje publiczne są najlepszą receptą na gospodarcze spowolnienie. Wielka przebudowa stacji Warszawa Zachodnia zapewni setki miejsc pracy. Po modernizacji Warszawa Zachodnia stanie się hubem komunikacyjnym dla stolicy z prawdziwego zdarzenia łączącym transport kolejowy z autobusowym i komunikacją publiczną – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Przebudowa linii średnicowej i nowe stacje

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia ma być początkiem większego planu, który polega na gruntownym remoncie linii średnicowej. W ramach jednego z najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych ostatnich dekad mają powstać dwie nowe stacje.

– Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia rozpoczyna przebudowę linii średnicowej. To inwestycja, która zapewni w Warszawie na linii średnicowej wygodniejsze i sprawniejsze podróże. Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do rosnących potrzeb pasażerów i zwiększy rolę kolei w systemie komunikacji stolicy, aglomeracji i kraju – powiedział Ireneusz Merchel prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły kompleksową analizę linii kolejowych w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Szczegółowe badania objęły miasto i odcinki linii w promieniu ok. 100 km od stolicy. Uwzględniono wzrost liczby mieszkańców, niewydolność układów drogowych, konieczność pogodzenia ruchu kolejowego aglomeracyjnego, regionalnego, dalekobieżnego i towarowego oraz potrzebę dostosowania linii do rzeczywistych potrzeb przewozowych. Opracowano koncepcyjne układy torowe linii i stacji” – informowały władze PKP PLK w lipcu 2019 roku. W ramach przeprowadzonych analiz PKP PLK skłania się do pomysłów strony społecznej. Firma planuje stworzenie stacji Warszawa de Gaulle’a i Warszawa Solec. Ponadto, na linii Warszawa Wschodnia – Gdańsk powstanie dodatkowa stacja Warszawa Targówek.

Czytaj także:

PLL LOT stopniowo przywraca kursy. Na początek loty krajowe