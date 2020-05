Lufthansa wraca do latania. Wśród pierwszych kursów Warszawa i Kraków

„W drugiej połowie czerwca Lufthansa zaoferuje pasażerom możliwość podróży z Warszawy do Monachium w ramach 12 cotygodniowych rejsów. Zaplanowano też 7 połączeń w tygodniu pomiędzy Krakowem a Frankfurtem. Pasażerowie będą mogli również udać się w podróż do Dusseldorfu dzięki 2 cotygodniowym rejsom oferowanym przez należącą do Lufthansa Group linię Eurowings. Z Austrian Airlines pasażerowie z Polski mogą udać się w podróż z Warszawy do Wiednia w ramach 3 cotygodniowych połączeń. Oznacza to w sumie 29 cotygodniowych rejsów z Polski” – czytamy w komunikacie.

Będą one częścią nowego rozkładu, który wraz z końcem czerwca pozwoli pasażerom Lufthansa Group udać się w podróż do kolejnych 130 miast, w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu połączeń repatriacyjnych, który zakończy się 31 maja.

– Wznawiając część operacji w czerwcu Lufthansa Group ponownie włącza Polskę do naszej globalnej siatki połączeń. To istotny wkład w przywrócenie funkcjonowania przemysłu i wymiany handlowej, jak również sektora turystycznego - dwóch elementów istotnych dla polskiej gospodarki. Pasażerowie chcą i mogą ponownie podróżować, zarówno na wakacje, jak i w celach biznesowych – dodał country manager Lufthansa Group w Polsce Frank Wagner.

Szczegóły dotyczące połączeń Lufthansa Group z Polski pomiędzy 15 a 30 czerwca 2020 r. są następujące:



Kraków (7/tydzień) do Frankfurtu (Lufthansa)



Kraków (2/tydzień) do Dusseldorfu (Eurowings)



Warszawa (12/tydzień) do Frankfurtu (Lufthansa)



Warszawa (5/tydzień) do Monachium (Lufthansa)



Warszawa (3/tydzień) do Wiednia (Austrian)



Od 15 czerwca sama Lufthansa wznowi około 20 niemieckich i europejskich połączeń z Frankfurtu i aż 34 z Monachium, uzupełniając w ten sposób sukcesywnie rozwijaną od kilku tygodni siatkę rejsów. W efekcie w czerwcu tygodniowa liczba rejsów Lufthansy z portów we Frankfurcie i Monachium wzrośnie z około 500 do prawie 900 połączeń.

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group reagują w ten sposób na rosnące zainteresowanie klientów połączeniami lotniczymi oraz stopniowego łagodzenia ograniczeń w podróży i zasad wjazdu do różnych krajów. Dotyczy to między innymi planowanego przez niemiecki rząd zniesienia zaleceń i ograniczeń w podróżowaniu do ponad 31 europejskich krajów. Przy 2000 połączeniach tygodniowo do ponad 130 destynacji na całym świecie, oferta rejsów dla wszystkich podróżujących z Lufthansa Group zostanie znacznie rozszerzona ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń w podróżowaniu (czyli w wypadku, gdy w kraju, w którym położony jest docelowy port lotniczy, obostrzenia nadal obowiązują), podano także.

