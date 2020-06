Polacy masowo wracają do korzystania z pociągów

PKP Intercity sukcesywnie wznawia kursowanie kolejnych pociągów, zarówno tych, które z powodu epidemii były zawieszone, jak i tych, które zostały skrócone i teraz wracają do pełnej relacji.

W weekend rozpoczęcia wakacji przewoźnik przywróci i uruchomi kolejne połączenia, między innymi do popularnych turystycznych miejscowości, a 22 czerwca 2020 roku na tory wrócą także pierwsze składy międzynarodowe. Dzięki temu 26 czerwca do dyspozycji pasażerów będzie już ponad 400 pociągów PKP Intercity.

Przełomowy długi weekend

Powrót kolejnych połączeń to odpowiedź przewoźnika na dynamicznie zwiększające się zapotrzebowanie na podróże koleją. Pokazał to ostatni długi weekend. Od środy 10 czerwca do niedzieli 14 czerwca PKP Intercity przewiozło 308 tysięcy pasażerów. Tylko w ciągu tych pięciu dni z usług przewoźnika skorzystało o 53 tysiące pasażerów więcej niż w ciągu 14 dni od 3 maja do 16 maja, kiedy to PKP Intercity rozpoczęło przywracanie zawieszonych wcześniej połączeń. Dla porównania, w niedzielę 3 maja pociągami podróżowało niespełna 20 tysięcy pasażerów, a w niedzielę 14 czerwca już blisko 84 tysiące.

W długi weekend czerwcowy największą popularnością wśród pasażerów PKP Intercity cieszyły się podróże między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Wrocławiem, Białymstokiem oraz Poznaniem.

PKP Intercity wzmacnia pociągi

Aby zapewnić bezpieczną podróż jak największej liczbie osób, podczas długiego weekendu przewoźnik wzmocnił 147 pociągów o 315 wagonów. 16 elektrycznych składów trakcyjnych wyruszyło w trasę w podwójnym zestawieniu, w tym pociąg Pendolino z Krakowa do Kołobrzegu 10 czerwca oraz 11 czerwca z Kołobrzegu do Warszawy Wschodniej i z Krakowa do Gdyni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również połączenia obsługiwane dwoma połączonymi jednostkami ED-250, uruchomione 14 czerwca w relacjach z Warszawy do Gdyni, z Gdyni do Krakowa i z Gdyni do Warszawy.

