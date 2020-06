Zwrot środków za odwołane loty. Nowe taryfy dla większej swobody podróżowania

Tegoroczny 1 lipca będzie wyjątkową datą dla miłośników podróży i osób planujących zagraniczne wakacje. W tym dniu LOT wznowi pierwsze regularne międzynarodowe rejsy pasażerskie od czasu ich zawieszenia 13 marca. Plany polskiego przewoźnika na pierwsze dwa tygodnie lipca obejmują przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków. Siatka 20 europejskich miast uwzględnia:

siedem rejsów tygodniowo do Pragi, Dusseldorfu, Wilna i Budapesztu;

sześć rejsów tygodniowo do Berlina;

pięć lotów w tygodniu do Wiednia, Brukseli i Kijowa (na lotnisko Boryspol);

cztery połączenia tygodniowo do Amsterdamu i Bukaresztu;

trzy rejsy w tygodniu do Barcelony, Tbilisi i Oslo;

dwa rejsy tygodniowo do Splitu i Dubrownika;

oraz co najmniej jedno połączenie w tygodniu realizowane do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny.

Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie. Dodatkowo do wznowionej siatki LOT-u wrócą dwa połączenia z Budapesztu – do Warny i Dubrownika, realizowane raz w tygodniu, w weekend. Oprócz rejsów międzynarodowych LOT utrzyma także dotychczasowy rozkład ponad 30 lotów krajowych dziennie, z których pasażerowie będą mogli dogodnie przesiąść się w Warszawie na każdy z rejsów zagranicznych – podała spółka.

Bilety na rejsy międzynarodowe zaplanowane od 1 lipca są systematycznie uzupełniane w systemach rezerwacyjnych, w tym na www.lot.com. Pełna siatka wznowionych lotów będzie dostępna w sprzedaży od 18 czerwca.

– Siatka międzynarodowych połączeń LOT-u, obejmująca pierwsze dwa tygodnie lipca, została zaplanowana mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, które jest dla nas zawsze priorytetem, i zapewnienie komfortu podróżowania. Większość zaproponowanych kierunków to kraje Strefy Schengen, które mają stabilną sytuację epidemiczną i jednocześnie zniosły obowiązek kwarantanny oraz pozostałe restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających z innych krajów. Nasi pasażerowie mogą więc spokojnie planować wakacje, krótkie rekreacyjne wypady czy wyjazdy służbowe wiedząc, że będą mogli się w pełni cieszyć podróżami zagranicznymi – zapewnił Rafał Milczarski, Prezes Zarządu PLL LOT

– Dążymy jednocześnie do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów. Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia regularnych lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych, które obecnie realizujemy w ramach transportów cargo – dodał prezes PLL LOT. Odszkodowanie za odwołany lot

Zwrot środków za odwołane loty

LOT odwołał wszystkie międzynarodowe loty do końca czerwca. Pasażerowie, których połączenia zostały anulowane mogą ubiegać się o zwrot kosztów.Środki zostają zwracane zarówno klientom indywidualnym, jak i grupowym w Polsce i na wszystkich rynkach zagranicznych, obsługiwanych przez PLL LOT. To największa operacja zwrotu środków w historii LOT.

Przewoźnik poinformował, że ponad 271 000 pasażerów poprosiło o zwrot pieniędzy. Jednoczesna obsługa zmian rezerwacji, pytań od pasażerów oraz zwrotów wydłużyła znacząco czas oczekiwania na kontakt. „Dokładamy wszelkich starań, aby przyspieszyć procesowanie zgłoszeń i tym samym liczbę wypłacanych zwrotów, licząc jednocześnie na cierpliwość i zrozumienie ze strony pasażerów. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszenia, a maksymalny termin ich realizacji to obecnie między 3 a 4 miesiące” – czytamy w komunikacie PLL LOT.

Spółka zmobilizowała dodatkowe osoby do call center i obsługi pasażerów. Dokonanie jednego zwrotu zajmuje ok. 8 min. Pracuje nad tym 56 konsultantów. Oznacza to, że zrealizowanie całej operacji zajmie nawet do 3 miesięcy. Pieniądze przeznaczone na zwroty zabezpieczone są na specjalnym rachunku bankowym.

Nowe taryfy dla większej swobody podróżowania

Jednocześnie przewoźnik przypomina, że bilet na odwołany rejs PLL LOT zachowuje ważność przez rok od daty zakupu. Z myślą o pasażerach anulowanych rejsów wprowadzono także kilka innych opcji:

bezpłatną zmianę terminu rejsu, połączoną z kodem uprawniającym do 30% rabatu na kolejną podróż z LOT-em;

zmianę trasy podróży wraz z rabatem w wysokości 200 PLN w przypadku konieczności dopłaty do nowej rezerwacji;

możliwość skorzystania z vouchera ważnego przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

Zmiany w rezerwacji można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz telefonicznie pod numerem Contact Center LOT. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie LOT.com w zakładce Procedura zmian i zwrotu biletów.

Zasady bezpieczeństwa

Ciągle zostają utrzymane zasady bezpieczeństwa – wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe LOT-u realizowane będą nadal zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT. Zasady mające na celu zapewnienie ochrony podróżnym i załogom pokładowym w dobie koronawirusa, towarzyszą pasażerom rejsów LOT-u od 1 czerwca. Kluczowe obostrzenia obowiązujące zarówno na lotnisku, jak i pokładach samolotów, to m.in. zachowanie dystansu przestrzennego podczas odprawy i w trakcie lotu, obowiązek noszenia maseczek przez cały czas podróży, oraz modyfikacja serwisu pokładowego zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu pomiędzy pasażerami i obsługą.

Na stronie LOT.com stworzona została zakładka Zalecenia dla podróżnych zawierająca niezbędne informacje, które pomogą pasażerom przygotować się do rejsów.Szczegółowy opis procedur epidemicznych, wprowadzonych w ramach wznowionych lotów pasażerskich LOT-u, znajduje się natomiast w zakładce #BezpiecznyLOT.

Czytaj także:

LOT wprowadza procedurę #BezpiecznyLOT. Co to oznacza?