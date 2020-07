Bydgoszcz. Na lotnisku rozbiła się awionetka. Są ofiary śmiertelne

We wtorek 14 lipca na lotnisku w Bydgoszczy doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Awionetka rozbiła się na pasie startowym – informuje RMF FM. Dwie osoby nie żyją. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianej rozgłośni wynika, że do wypadku doszło po godz. 10.00.

Na miejsce została wezwana straż pożarna. Działania prowadzi również straż lotniskowa. Przyczyny wypadku na ten moment nie są znane. Dotychczas nie zostały również ustalone inne szczegóły dotyczące wypadku. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.