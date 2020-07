Legendarny samolot odchodzi na emeryturę? British Airways zezłomuje wszystkie „Jumbo jety”

– Z wielkim smutkiem możemy potwierdzić, że zaproponowaliśmy, aby cała flota Boeingów 747 została wyłączona z użytku z efektem natychmiastowym – powiedział dla BBC, rzecznik prasowy British Airways.

Brytyjka linia lotnicza jest największym na świecie operatorem Boeingów 747. W jej flocie znajduje się aż 31 tych legendarnych samolotów, które znane są między innymi z tego, że służą, jako „latający Biały Dom”.

Rzecznik dodał, że to bardzo mało prawdopodobne, że Boeingi 747 jeszcze kiedykolwiek obsłużą loty pasażerskie dla British Airways. Wszystko z powodu zmian, jakie na branży lotniczej wymusiła pandemia koronawirusa. Co ciekawe, nałożyło się to na trwający od kilku lat trend odchodzenia od wielkich samolotów pasażerskich. Widać to było po zamówieniach, które linie składały w czasie dynamicznego rozwoju branży, tuż przed lockdownem. Boeing jak i Airbus przyznawały wtedy, że operatorzy coraz rzadziej zamawiają największe z samolotów w ich porfolio. Dotyczyło to także Airbusa 380.

Przedwczesna emerytura

Decyzja British Airways tylko przyspieszy emeryturę, która i tak czekała wysłużone samoloty w 2024 roku. Pierwsze Boeingi 747 dołączyły do floty brytyjskiego przewoźnika w lipcu 1989 roku, czyli już 31 lat temu.

