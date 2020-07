Megalotnisko powstanie. Rząd ma plan na pierwszy etap budowy

Tej jesieni poznamy dokładny plan budowy, jej pierwszego – trwającego 3 lata – etapu. Prace budowlane ruszą w ciągu 3 lat. Za 7 lat ma nastąpić uroczyste otwarcie portu.

Hub, czyli transportowe centrum, będzie gigantyczną inwestucją. Powstawanie Centralnego Portu Komunikacyjnego zostało w związku z tym podzielone na etapy. Powstanie samo lotnisko, drogi, kolej. Dostępny jest już projekt rządowej uchwały, na lata 2020-2023.

„Zasadniczym celem pierwszego etapu, będącego przedmiotem niniejszego programu, jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych” – informuje komunikat z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Samo planowanie okazuje się kluczowe. Pozwoli uniknąć błędów, zaoszczędzić pieniądze, których ogromna ilość zostanie wydana na realizację. „Pomijanie lub marginalizacja etapu planowania prowadzi bowiem do niegospodarności na etapie realizacji inwestycji, co wielokrotnie podkreśla NIK w swoich raportach” – czytamy dalej.

Rząd informuje, że „mamy do czynienia z unikalnym i bezprecedensowym projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale w skali całego regionu”. W skład Centralnego Portu Komunikacyjnego wchodzić będzie 120 budynków i budowli, ogromny terminal pasażerski i wiele innych. Teraz są w tym miejscu pola, „co wiąże się choćby z koniecznością zapewnienia pełnego uzbrojenia tego terenu, jak i rodzi wyzwania związane z ochroną środowiska, stosunkami wodnymi, ochroną społeczności lokalnych czy zapewnieniem planowania przestrzennego otoczenia inwestycji”, jak pisze rząd.

Pierwszy etap określi: skalę inwestycji, harmonogram, budżet, finansowanie, dokumentację projektową. Projekt uchwały w sprawie pierwszego etapu inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny rząd ma przyjąć jeszcze w 2020 roku. – W 2023 roku pierwsza łopata zostanie wbita nie tylko na terenie inwestycji, ale i na trasie wielu linii kolejowych prowadzących do CPK – powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki realizującej megalotnisko, w Gazeta.pl.

Według szacunków CPK ma kosztować 25 miliardów dolarów. Do tego dochodzi koszt kolei (nowe trasy plus przebudowa istniejących).