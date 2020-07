Deloitte: Polacy już nie boją się koronawirusa. Niemal połowa planuje w najbliższym czasie podróż

Deloitte podał wyniki badania „Global State of the Consumer Tracker”, które przeprowadzane jest co dwa tygodnie wśród respondentów z 18 krajów: Australii, Belgii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz Polski. Najnowsza analiza reakcji i obaw konsumentów związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 została przeprowadzona w pierwszej połowie lipca 2020 r.

Poziom niepokoju spada

W jaki sposób Deloitte bada zaniepokojenie pandemią? Indeks niepokoju konsumentów jest różnicą między grupą twierdzącą, że „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu”, a tymi, którzy pandemii boją się mniej.

„Z 35,4 proc. do 37,5 proc. wzrosła liczba polskich konsumentów, którzy nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, natomiast z 30,2 proc. do 26,9 proc. spadła liczba osób, które odczuwają większe obawy niż przed tygodniem. Indeks niepokoju dla Polski osiągnął zatem poziom -11 proc. To oznacza poprawę o 6 pp. w ciągu dwóch tygodni” – czytamy w raporcie.

– To duży skok, tym bardziej, że od miesiąca, a więc przez dwie poprzednie edycje badania, indeks utrzymywał się na poziomie -5 proc. Jeszcze pod koniec czerwca byliśmy na dziesiątym miejscu wśród wszystkich badanych krajów i na szóstym w Europie. Teraz mniejszy poziom lęku mają tylko Niemcy, Holendrzy i Belgowie – mówi Michał Pieprzny, Lider branży Consumer w Polsce, Partner Deloitte.

Polacy już się nie boją

„W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba Polaków, którzy w ciągu najbliższych trzech miesięcy planują wybrać się w podróż koleją wzrosła do 47 proc. To najwyższy wynik spośród wszystkich osiemnastu badanych krajów” – czytamy w raporcie Deloitte. Na przeciwnym końcu skali znalazła się Kanada. Wśród jej obywateli, podróże pociągiem planuje tylko 7 proc. ankietowanych. Także tylko co czwarty Polak deklaruje, że niepokoi się podróżą samolotem.