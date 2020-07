Jaki środek komunikacji uważamy za najbezpieczniejszy podczas pandemii?

Dziś, 25 lipca przypada dzień Św. Krzysztofa, od kilkunastu lat obchodzony jako Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Według statystyk policyjnych, na początku wakacji 2020 roku doszło do 2 198 wypadków drogowych – to aż o 27 proc. mniej w porównaniu do ubiegłego roku. Czy jeździmy bezpieczniej? W dobie pandemii na pewno częściej korzystamy z samochodów. 94 proc. klientów ankietowanych przez Santander Consumer Multirent deklaruje, że ma zaufanie do podróży autem i uważa auto za najbezpieczniejszy środek transportu.

Samochód w czasie pandemii gwarantuje wymaganą izolację i mniejsze prawdopodobieństwo potencjalnego kontaktu z zakażoną osobą, uważamy. Niemal wszyscy badani uważają, że auto jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy zaczęli doceniać podróże prywatnymi samochodami nie tylko ze względu na ich komfort i nieograniczoną dostępność użytkowania, ale również bezpieczeństwo swoje i członków rodziny. Obecnie dalsza podróż np. pociągiem wiąże się z wieloma nowymi zasadami i trudnościami, m.in. koniecznością noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i wcześniejszej rezerwacji miejsca. Jednak nawet to nie daje wciąż stuprocentowej pewności, że unikniemy zarażenia.

Jak podróżować bezpiecznie?

Jak wynika z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za 2019 rok, wbrew pozorom do największej liczby wypadków drogowych dochodzi przy dobrych warunkach atmosferycznych (ok. 64 proc.), w ciągu dnia (ponad 70 proc.) i z winy kierujących (ponad 80 proc.).

W sprzyjających okolicznościach kierowcy czują większy komfort jazdy, rozwijają wyższe prędkości bądź wymuszają pierwszeństwo, co często ma negatywne skutki. Nie bez znaczenia dla bezpiecznej jazdy są też możliwości techniczne auta. Jak donosi Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ok. 30 proc. pojazdów biorących udział w wypadkach w 2019 roku miało braki w oświetleniu lub ogumieniu. Natomiast w ponad 22 proc. z nich występowały usterki układu hamulcowego.

Co roku, przy okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy, mówi się o dbaniu o prawidłowy stan samochodów. Niestety kierowcy często odkładają naprawy na później ze względu na stan swoich finansów, szczególnie teraz, kiedy wielu boi się utraty pracy lub obniżki wynagrodzenia.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy po raz pierwszy obchodzony był w 2006 roku. Ideą tego święta jest uświadamianie kierowcom, jak ważne jest zachowanie ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego podczas jazdy.