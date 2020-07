Jest prawdziwie polski dostawczak elektryczny! To nowy Melex

Melex N.Truck to nowy pojazd użytkowy z Mielca. Pierwszy wóz tej kategorii, seryjnie produkowany dostawczak polskiej marki. Jak donosi „Auto-Świat: „może przewozić ładunki o masie do 2 ton, jest wąski i zwrotny, a jedno ładowanie baterii ma starczać na przejechanie ok. 150 kilometrów”.

Premiera mieleckiego Melexa miała miejsce w przeddzień premiery polskiego samochodu elektrycznego sygnowanego przez spółkę Electromobility Poland.

Mielecki Melex podzielił się szczegółami. „Nowy model jednego z najdłużej działających na świecie producentów pojazdów elektrycznych nazywa się N.Truck. To nowocześnie wyglądający i kompaktowy pojazd użytkowy, homologowany w kategorii N1, czyli będzie można się nim poruszać po drogach publicznych” – pisze „A-Ś”.

Melex produkował dotąd wolnobieżne elektryki, bez homologacji na drogi publiczne.

Mielecki producent podaje, że N.Truck waży 1 tonę, ma ładowność do 2 ton, może osiągać prędkość maksymalną 70 km/h i na jednym ładowaniu litowo-jonowego akumulatora przejeżdża 150 kilometrów.

Melex N.Truck ma 150 cm szerokości, będzie oferowany z dwoma rozstawami osi: 250 i 300 cm. Jak pisze mielecka firma, atutem jest „znaczny prześwit i bardzo krótki zwis przedni”, które mają zapewniać „bardzo dobre właściwości terenowe”.

Auto ma napęd na przód, ale w opcji dostępny jest napęd 4x4 będzie. Przy wszystkich kołach pojawią się hamulce tarczowe.

Produkcja seryjna N.Truck-a ma się rozpocząć na początku 2021 r. Cena jeszcze nie jest znana. Melex zapowiada, że auto „będzie przebojem ostatniej polskiej firmy motoryzacyjnej na rynkach światowych”.