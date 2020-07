10 najważniejszych informacji na temat polskiego samochodu elektrycznego

Nazwa nawiązuje do Gór Izerskich i rzeki Izera, obu geograficznie polskich, ale także międzynarodowych. Marka – wedle zapowiedzi jej twórców, firmy ElectroMobility Poland – ma wskrzeszać polską motoryzację, ale także zawojować przynajmniej część Europy.

A oto 10 najważniejszych faktów na temat samochodów i marki Izera:

10. Kto jest właścicielem ElectroMobility Poland?

Spółka ElectroMobility Poland SA to firma założona przez czterech gigantów polskiej energetyki. Powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich koncernów – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wszystkie te firmy są właścicielami właścicielami całej polskiej energii – produkują ją, dystrybuują i sprzedają. Każdy z energetycznych gigantów objął po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Prezesem zarządu ElectroMobility Poland SA jest Piotr Zaremba. W skład rady nadzorczej spółki wchodzą: Piotr Daniel Moncarz, Michał Koszałka, Aleksander Wilski i Jacek Czak. Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000651242, a jej kapitał zakładowy wynosi 70 mln zł. Mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, na 9. piętrze.



9. Kiedy polskie samochody elektryczne zaczną zjeżdżać z taśm?

ElectroMobility Poland oczekuje, że do końca 2023 roku z taśm nowo powstającej fabryki zjadą pierwsze egzemplarze produkcyjne.



8. Gdzie będą produkowane samochody Izera?

Na Śląsku. Gdzie dokładnie, tego jeszcze nie wiadomo.



7. Co symbolizuje logo Izery?

Logo może być interpretowane na co najmniej dwa sposoby. Dostrzec można w nim kompas, bo „samochody elektryczne wyznaczają kierunek rozwoju elektromobilności w Polsce” i diament otoczony dłońmi, co symbolizuje troskę i opiekę. Stylistyka znaku graficznego wpisanego w heksagon jednoznacznie jest kojarzona z obszarem technologicznym, a poprzez skojarzenia, np. z plastrem miodu, odwołuje się również do natury.



6. Kto projektował polski samochód elektryczny?

Nad wyglądem SUV-a oraz hatchbacka, wraz z zespołem polskich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design. To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu przez Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz Jelec, wieloletni projektant Jaguara.



5. Ile będzie kosztować Izera w wersji produkcyjnej?

Tego oczywiście nie wiadomo, zle jednym z najważniejszych założeń projektu było, by „wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy”, jak informuje ElectroMobility Poland.



4. Jakie polski samochód elektryczny będzie miał systemy bezpieczeństwa?

Wykorzystane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. Wpłynie to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zasięgu pojazdów. Przy projektowaniu samochodów marki Izera szczególną uwagę poświęcono zaawansowanym systemom wspomagania kierowcy. Zostaną one wyposażone m.in. w ESC (system stabilizacji toru jazdy), FCW (ostrzeganie przed zderzeniem), BSW (monitorowanie martwego pola) czy TSR (rozpoznawanie znaków drogowych).



3. Jakie będą osiągi samochodów Izera?

Stosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli osiągnąć przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund. Firma planuje dwie pojemności baterii. Samochodami będzie można przejechać do 400 km na jednym ładowaniu.



2. Jakie samochody pokazała ElectroMobility Poland, właściciel Izery?

Hatchbacka i SUVA, które – w wersji produkcyjnej – nie będą odbiegać charakterem od zaprezentowanych 28 lipca, jak przekonuje firma.



1. Jak brzmi motto nowej polskiej marki motoryzacyjnej?

Motto Izery brzmi: „Milion powodów by jechać dalej”.Czytaj także:

