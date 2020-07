DHL postawił na oszczędne samoloty Amerykanów

Jeden z wiodących dostawców usług związanych z przesyłkami ekspresowymi oraz Boeing, największa na świecie firma lotnicza, ogłosiły właśnie współpracę w przekazanej mediom informacji.

W jej ramach DHL Express włącza do swojej floty cztery samoloty 767-300 Boeing Converted Freighters (BCF). Firma kontynuuje w ten sposób modernizację rosnącej floty, wzbogacając ją o – według niej – efektywne kosztowo i niezawodne frachtowce.

Współpraca z firmą Boeing to kolejny krok na drodze ku modernizacji międzykontynentalnej floty długodystansowej DHL Express, dzięki któremu firma będzie mogła wykonywać bardziej ekologiczne i wydajniejsze loty. Aby sprostać potrzebom DHL Express oraz globalnie rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi ekspresowe, Boeing przekształca samoloty z zastosowań pasażerskich na frachtowe.

– Cieszymy się, że możemy włączyć do naszej sieci lotniczej kolejne frachtowce z linii B767 – mówi Geoff Kehr, wiceprezes ds. zarządzania flotą DHL Express. – Od wielu lat w skład naszej globalnej floty wchodzi model 767-300F. Z niecierpliwością oczekujemy pojawienia się u nas kolejnych modeli 767-300BCF. Ten typ frachtowców oferuje sprawdzoną wszechstronność. Doceniamy możliwość systematycznego zwiększenia naszej wydajności przy jednoczesnej poprawie wpływu naszych działań na środowisko, co przybliża nas do realizacji założeń „Strategii 2025”. A przy okazji zapewniamy naszym klientom najwyższej jakości usługi – mówi Geoff Kehr.

767 Freighter charakteryzuje się najniższymi bezpośrednimi kosztami operacyjnymi i najlepszym stosunkiem ładowności do masy. Pozwala to liniom lotniczym na rozwijanie nowych możliwości na rynkach długodystansowych, regionalnych czy rynkach dostawców. 767-300BCF ma praktycznie taką samą zdolność ładunkową, jak produkcyjny frachtowiec 767-300F. Może on unieść około 50 ton ładunku strukturalnego na dystansie około 3000 mil morskich (w przybliżeniu 5556 kilometrów), przy maksymalnej masie startowej 412 tys. funtów (około 186 880 kilogramów).

